CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PER L’ATTACCO ECCO DURAN

Il calciomercato Napoli guarda sicuramente alle occasioni di gennaio (ne parleremo qui sotto) ma intanto tiene una porta aperta sulla prossima stagione: è notizia di queste ore che la società partenopea abbia messo gli occhi su un attaccante, l’idea è quella di fornire una valida alternativa a Romelu Lukaku perché né Giovanni Simeone né Giacomo Raspadori, il cui futuro per di più è tutto da definire, hanno fornito le adeguate garanzie. Per questo motivo si guarda alla Premier League e in particolare all’Aston Villa, dove gioca Jhon Duran: il colombiano del 2003 è letteralmente esploso quest’anno e ha già segnato 11 gol, per di più si è dimostrato letale in uscita dalla panchina perché il titolare per Unai Emery rimane Ollie Watkins, dunque anche a Napoli il ruolo potrebbe essere cucito su misura per lui.

Calciomercato Napoli News/ Kiwior possibilità a gennaio, Matic proposto a Conte (16 dicembre 2024)

Naturalmente, trasferendosi Duran spererebbe di avere qualche spazio in più, detto che comunque nell’Aston Villa è centrale nel progetto; al momento però il Napoli sembra ben avviato verso il ritorno in Champions League e dunque per Duran l’occasione di giocare ancora questa competizione, per il secondo anno consecutivo, sarebbe ottimale. Il cartellino del colombiano non dovrebbe costare meno di 40 milioni di euro, ma il Napoli è un club con i conti a posto e dunque dovrebbe essere in grado di aprire a questa spesa; certo poi bisognerà anche valutare il gioco degli incastri e altre situazioni da sistemare nella rosa, ma attenzione al colpo Duran con i contatti che potrebbero giàessere avviati concretamente nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli News/ De Vrij piace più di Danilo, il Lecce non libera Dorgu (oggi 13 dicembre 2024)

ZERBIN-FAZZINI, LO SCAMBIO RALLENTA

Dicevamo che il calciomercato Napoli è attivo anche per questa finestra di gennaio, nello specifico la dirigenza sta lavorando a uno scambio con l’Empoli sfruttando anche i rapporti tra i due allenatori, Antonio Conte e Roberto D’Aversa, che si conoscono da tempo e non hanno mai nascosto la loro stima reciproca. In Toscana finirebbe Alessio Zerbin, calciatore del vivaio che a Napoli non ha mai trovato spazio e che in Coppa Italia Conte aveva fatto giocare terzino destro, arretrandone di parecchio il raggio d’azione; a vestire la maglia partenopea andrebbe invece Jacopo Fazzini, ennesimo gioiellino prodotto dal settore giovanile dell’Empoli che dunque, dopo Kristjan Asllani e Tommaso Baldanzi, raggiungerebbe una big partendo da questa società.

Calciomercato Napoli News/ Taylor e Rensch nel mirino, rinnovo più vicino per Meret (oggi 21 novembre 2024)

Il problema è che, come riportato dai media vicini al Napoli, l’entourage di Zerbin avrebbe sparato troppo alto circa le pretese economiche e l’Empoli avrebbe preso tempo, non essendo troppo soddisfatto delle richieste; la pista si è raffreddata almeno per il momento, ma possiamo anche dire che l’operazione che porterebbe Fazzini al Napoli potrebbe anche essere disgiunta da quella legata a Zerbin, dunque non è escluso che i partenopei procedano comunque all’acquisto del centrocampista anche se, sempre nelle ultime ore, è stato rivelato come ancora non ci siano stati contatti davvero concreti tra le parti. Si vedrà più avanti, eventualmente…