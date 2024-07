Calciomercato Lazio News/ È fatta per Nuno Tavares: accordo con l’Arsenal. Quarto acquisto (12 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, POKER D’ACQUISTI: ECCO NUNO TAVARES

Il calciomercato Lazio è uno dei più attivi di tutta la Serie A. Messi a referto gli acquisti di Tcahouna dalla Salernitana, Noslin dal Verona e Dele-Bashiru dall’Hatayspor, ora i biancocelesti hanno chiuso il loro quarto acquisto estivo. Cala il poker dunque il direttore sportivo Fabiani, insieme alla consueta supervisione di Claudio Lotito.

Nuno Tavares lascerà l’Arsenal per unirsi alla Lazio. Secondo Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, la trattativa è pressoché definitiva e mancherebbe solo la parte relativa alle visite e alla firma. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto più clausola di rivendita con i Gunners che incasseranno 9 milioni di euro.

CALCIOMERCATO LAZIO, IDEA COLOMBO. MANDAS RIMANE

Il calciomercato Lazio si muove molto anche in attacco. Vista la cessione di Ciro Immobile al Besiktas e un futuro sempre più in bilico per Taty Castellanos, i biancocelesti sarebbero pronti a rinforzarsi con l’acquisto di Lorenzo Colombo. L’attaccante è tutt’ora di proprietà del Milan.

I prestiti a Lecce e Monza in primis hanno fatto accrescere l’esperienza in Serie A al centravanti classe 2002. In rossonero sembra non poter trovare spazio nemmeno con Fonseca e dunque la cessione a titolo definitivo potrebbe essere la soluzione ideale. Su di lui ci sono anche Empoli e Torino dunque concorrenza tutta italiana.

Durante il periodo da infortunato di Provedel, è saltato alla ribalta Mandas. Il portiere spagnolo ha disputato anche il derby di Coppa Italia vinto dai biancocelesti e ha raccolto l’interesse di molte squadre. Per la Lazio però, secondo Il Messaggero, non c’è alcun dubbio: l’intesa per il rinnovo a 750.000 euro a stagione è vicinissima e Mandas resterà il secondo portiere azzurro.











