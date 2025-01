CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, AI DETTAGLI PER FAZZINI

Il calciomercato Lazio sta per chiudere il colpo Jacopo Fazzini. Il centrocampista dell’Empoli è a tutti gli effetti la priorità in casa biancoceleste e il fatto che sia stata trovata la quadra per quanto riguarda la formula è sicuramente un passo avanti. C’è però distanza ad oggi dal punto di vista della richiesta economica. L’Empoli chiede infatti 15 milioni di euro per il trasferimento di Fazzini alla squadra della Capitale, che però non si trova d’accordo con la valutazione fatta.

Per Lotito la cifra chiesta dai toscani è troppo alta e dunque saranno decisi nuovi contatti. Le squadre devono trovare un compromesso poiché il calciatore sarebbe entusiasta di andare alla Lazio avendo già aperto al trasferimento.

Onde evitare di tenere un giocatore scontento in rosa l’Empoli dovrà cercare di trovare la soluzione migliore nei prossimi mesi per far partire il centrocampista. Esistono però delle alternative che permetterebbero alla Lazio di non ritrovarsi mani vuote.

Tra queste c’è Cesare Casadei, seguito anche da Bologna, Fiorentina e Torino per migliorare la qualità delle rispettive rose. Troppo costoso invece Reda Belahyane con il prezzo che potrebbe alzarsi vertiginosamente vista la concorrenza delle big.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, NOME DALLA FRANCIA PER IL CENTROCAMPO

Tra i nomi più noti, ce n’è uno del calciomercato Lazio poco conosciuto ma che potrebbe essere molto interessante ovvero Atangana, centrocampista classe 2005 in forza allo Stade Reims nel campionato francese.

Il giovane calciatore ha da poco rinnovato il proprio contratto con la squadra biancorossa, ma questo non preoccupa Lotito e Fabiani perché con la giusta offerta la Lazio potrebbe assicurarsi le prestazioni del talentino francese.

Non è mai tramontata l’ipotesi Folorunsho. Il centrocampista del Napoli è panchinaro fisso, una condizione che naturalmente non lo soddisfa dopo l’annata da protagonista a Verona. Il calciatore doveva unirsi ai biancocelesti in estate, ma alla fine salto tutto.

Lui è un grande tifoso della Lazio, ma naturalmente questo non può bastare per condurre positivamente la trattativa. Serve l’offerta di calciomercato giusta, un po’ come sta progettando di fare la Fiorentina che potrebbe sorpassare proprio la Lazio.