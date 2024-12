CALCIOMERCATO FIORENTINA, CONTATTI COL NAPOLI PER FOLORUNSHO

Il calciomercato Fiorentina sarà utile ai toscani per migliorare ulteriormente la rosa. Il grande lavoro svolto dalla società in estate ha permesso al club di raggiungere il quinto posto con 32 punti arrivati alla 17esima giornata e in caso di vittoria nella sfida da recuperare con l’Inter potrebbe addirittura esserci l’aggancio alla Lazio in quarta posizione. La Fiorentina ha chiuso l’anno 2024 con un pareggio importante a Torino contro la Juventus e ora preparerà un altro importante big match contro il Napoli. Proprio dai campani potrebbe arrivare il primo acquisto della sessione invernale.

Calciomercato Fiorentina/ Il Napoli affonda per Biraghi. Folorunsho ad un passo (30 dicembre 2024)

Michael Folorunsho era tornato in Campania dal prestito al Verona con grandi aspettative quantomeno per un posto da riserva. Le grandi performance dei tre titolari (Anguissa, Lobotka e McTominay) e un rapporto che appare poco idilliaco con Conte lo ha messo presto fuori dai giochi. Il giocatore avrebbe dovuto firmare per la Lazio in estate, sua squadra del cuore tra l’altro, invece è saltato tutto. Ora potrebbe ripresentare la Fiorentina, pronta a proporre al Napoli un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni.

Video Juventus Fiorentina (2-2)/ Gol e highlights: Kean e Sottil annullano Thuram (Serie A, 29 dicembre 2024)

Chi invece sicuramente arriverà è Nicolas Valentini. Il difensore è stato bloccato dalla Fiorentina la scorsa estate dal Boca Juniors, approfittando del contratto in scadenza. Non potendo arrivare subito, ogni discorso è stato posticipato a gennaio 2025. Domani sarà giornata di visite mediche per il difensore che ha già fatto il consueto giro di saluti prima della partenza in Italia. Palladino così facendo aggiungerebbe una pedina in difesa e una a centrocampo, potenziando ulteriormente la squadra.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, DIVERSE IDEE IN DIFESA

A proposito di difensori in scadenza, ci sarebbe un altro profilo che i viola stanno seguendo con attenzione. Arrivata dalla Serie A ed è titolare inamovibile nella sua squadra: stiamo parlando di Pablo Marì, baluardo difensivo del Monza. La proposta di rinnovo è arrivata al calciatore che però ha preso tempo, in modo tale da guardarsi attorno per capire le intenzioni delle pretendenti. La Fiorentina in tutto ciò è sempre in attesa di un’offerta concreta del River Plate per Martinez Quarta.

DIRETTA/ Juventus Fiorentina (risultato finale 2-2): Sottil trova il pari! (Serie A, 29 dicembre 2024)

Le voci che vedevano l’argentino vicino a Torino e Bologna, dove ritroverebbe Italiano, sono piste che si stanno facendo sempre più fredde. Inoltre, il River potrebbe garantire ai viola ben 7 milioni di euro, una cifra fondamentale per il mercato. L’ultimo obiettivo dei gigliati è Coulibaly del Parma. Il terzino potrebbe lasciare i crociati per approdare in viola e sarebbe l’ennesimo colpo mirato per potenziare gli esterni, vero e proprio fulcro del gioco per Raffaele Palladino.