CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, FABIANI AL LAVORO

Il calciomercato Lazio è alla ricerca di rinforzi. Baroni vorrebbe almeno qualche rinforzo, in modo tale da poter arricchire ulteriormente una rosa che sta facendo una grande stagione tutto considerato, sia in Italia che in Europa. Al netto di qualche pesante passaggio a vuoto come il derby perso contro la Roma per 2-0 e il pesantissimo 6-0 in casa contro l’Inter, la Lazio è quarta in classifica oltre ad essere prima nel maxi-girone di Europa League. La squadra però presenta alcune lacune a livello quantitativo e per questo sarà interessante capire come si muoverà la società sul calciomercato invernale, in particolar modo dopo che Fazzini sembra essere addirittura sfumato.

Da essere il primo grande colpo di gennaio della Serie A ad una brutta figura: infatti il presidente dell’Empoli Corsi ha spiegato senza troppi giri di parole che l’offerta di calciomercato ricevuta dalla Lazio era ben lontana da cosa si sarebbe aspettato.

A questo punto i biancocelesti dovranno trovare un’alternativa che potrebbe arrivare dalla Turchia. All’Antalyaspor infatti gioca Jakub Kaluzinski, centrocampista classe 2002, pronto ad essere la nuova sorpresa biancoceleste.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, DUE NOMI PER LA DIFESA

il calciomercato Lazio si muove anche in difesa. Secondo Il Messaggero, il direttore sportivo Fabiani sta cercando di chiudere il colpo Ghilardi il prima possibile, anche se il Verona vorrebbe cederlo a giugno, dato gli scaligeri sono in piena lotta salvezza. Su di lui c’è anche il Napoli che potrebbero rappresentare un’insidia per i capitolini. Ismajli invece potrebbe essere un possibile acquisto a parametro zero molto interessante. Molte big italiane come Juventus e (nuovamente) Napoli sono in contatto per cercare di strappare all’Empoli il difensore albanese in scadenza a giugno.

Sei si considera quanto fatto da Ismajli in biancazzurro, soprattutto in questa stagione, il giocatore si rivelerebbe un grandissimo acquisto per chiunque riesca a battere la concorrenza, assicurandosi un soldo baluardo difensivo.