CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: STRETTA PER DURAN!

Abbiamo già detto nei giorni scorsi di come il calciomercato Napoli voglia mettere a segno qualche colpo per la sessione di gennaio, così da poter correre per lo scudetto: chiuso lo scambio di portieri Scuffet-Caprile con il Cagliari, adesso i partenopei provano a fare sul serio e guardano alla Premier League per un grande colpo in attacco. Ci sarebbe anche la tentazione Marcus Rashford, che potrebbe essere in uscita dal Manchester United: su di lui naturalmente c’è la fila e, riguardo la Serie A, il Milan fa sul serio per l’inglese. Il Napoli invece non ha mai nascosto l’interesse per Jhon Duran, colombiano esploso nell’Aston Villa: addirittura, Aurelio De Laurentiis potrebbe provare il blitz già a gennaio.

Duran soffre la concorrenza di Ollie Watkins, quasi intoccabile, ma sa fare la differenza anche dalla panchina; potrebbe partire per poi giocarsi le sue carte a Napoli almeno da giugno, il problema dei partenopei è che in questo momento non ci sono slot liberi per gli extracomunitari e dunque dovrebbe uscire qualcuno, a meno che ovviamente il paino di Giovanni Manna sia quello di bloccare Duran adesso per poi lasciarlo all’Aston Villa, dove comunque il colombiano sta giocando la Champions League, sino al termine della stagione. Vedremo se sarà così, ma aspettiamo qualche novità a breve.

GHILARDI BLOCCATO PER GIUGNO

Chi il calciomercato Napoli ha già blindato per il prossimo campionato, almeno stando alle ultime indiscrezioni, è Daniele Ghilardi: qui si guarda alla difesa e al futuro, dicevamo ieri che Rafa Marin partirà (presumibilmente al Como) e arriverà Danilo, la coperta però potrebbe essere corta e allora per il prossimo anno il Napoli sembra essersi premunito con l’acquisto di un giovane che sta prepotentemente emergendo. Ieri Ghilardi ha compiuto 22 anni: arrivato bambino alla Lucchese, si è presto trasferito alla Fiorentina e per dieci anni ha vissuto nel settore giovanile viola, per poi arrivare in prestito al Verona nel gennaio 2022. L’Hellas lo ha riscattato e non solo: gli ha anche dato fiducia.

Dopo i prestiti più che positivi a Mantova (Serie C) e Sampdoria (Serie C) Ghilardi è tornato in gialloblu, ha trovato come allenatore Paolo Zanetti e la sua carriera potrebbe aver svoltato: già 10 presenze in Serie A, tutte messe insieme nelle ultime 13 giornate, e un’ottima trafila anche in Under 21 nella quale ha sommato undici apparizioni. Ghilardi sembra insomma essere il nuovo che avanza, al netto del fatto che in altri Paesi a 22 anni la carriera è già più avanzata ma questi sono discorsi più ampi; il piano del Napoli sarebbe quello di acquistarlo adesso e lasciarlo al Verona sino al termine della stagione, sarebbe sicuramente un bel colpo in prospettiva.