Sassuolo retrocesso in Serie B se/ Neroverdi condannati se Frosinone ed Empoli… (oggi 19 maggio 2024)

SASSUOLO RETROCESSO IN SERIE B SE: SULL’ORLO DEL BARATRO

Il Sassuolo retrocesso in Serie B è una possibilità ormai molto concreta, a maggior ragione dopo la dolorosa sconfitta casalinga nel lunch match giocato contro il Cagliari e terminato con il successo per 0-2 degli ospiti rossoblù sardi di Claudio Ranieri, corsari al Mapei Stadium grazie ai gol di Prati e Lapadula nel secondo tempo. Questo quindi significa che bisognerà dipendere dai risultati altrui per capire se già oggi pomeriggio, domenica 19 maggio 2024, il Sassuolo sarà retrocesso in Serie B, oppure continuerà a sperare.

Situazione forse paradossale per chi ha vinto due partite su due contro l’Inter, infliggendo ai campioni d’Italia nerazzurri le uniche sconfitte stagionali, senza dimenticare che il Sassuolo ha anche vinto contro la Juventus e pareggiato contro il Milan, tanto per citare alcuni risultati di spicco. I neroverdi tuttavia sono stati disastrosi contro le altre medio-piccole, con l’ultima conferma arrivata appunto oggi contro il Cagliari, per cui ecco che ci troviamo a fare i calcoli sul Sassuolo retrocesso in Serie B, magari già oggi pomeriggio.

SASSUOLO RETROCESSO IN SERIE B SE: LE COMBINAZIONI DI RISULTATI

Per capire se vedremo il Sassuolo retrocesso in Serie B già oggi, dobbiamo naturalmente fare riferimento alla classifica di Serie A, la quale vede i neroverdi evidentemente fermi a quota 29 punti, a causa della dolorosa sconfitta casalinga contro il Cagliari. Questo significa che, con una sola partita ancora da giocare, al massimo i neroverdi chiuderanno a quota 32 punti – e per riuscirci dovranno vincere settimana prossima all’Olimpico contro la Lazio, impresa evidentemente assai complicata.

Tuttavia, dare questo riferimento ci basta per evidenziare che quota 32 punti è decisiva per la salvezza del Sassuolo: attualmente la occupano Empoli e Frosinone a pari merito e dovrebbero restare lì entrambe per dare ancora qualche speranza ai neroverdi. Insomma, i calcoli sono presto fatti: il Sassuolo sarà retrocesso in Serie B già verso le 17 di oggi pomeriggio se anche una sola delle due dovesse pareggiare nelle partite rispettivamente contro Udinese e Monza, salendo a 33 punti e rendendo irraggiungibile per gli emiliani il quartultimo posto, mentre una minima speranza resterebbe viva solo con una doppia sconfitta.

