Calciomercato Lazio News/ Laurienté torna un obiettivo: richiesta da 15 milioni più bonus (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO, SI RVEDE LAURIENTÉ TRA I NOMI CALDI

Il calciomercato Lazio ha dovuto fare i conti con la realtà circa l‘affare Greenwood. Settimane di trattative, offerta man mano sempre più alta, apertura del giocatore e poi la beffa: il Marsiglia ha bruciato sia i biancocelesti che il Napoli (inserimento last minute) e ha messo sotto contratto l’ex Manchester United.

Lotito aveva già assicurato che non sarebbe stata una tragedia perdere Greenwood, ma ora la Lazio è obbligata a rimettersi subito sul mercato. Un esterno serve come il pane e il direttore sportivo Fabiani lo sa bene. Per questo avrebbe di nuovo sondato il terreno per Laurienté del Sassuolo.

Probabilmente la Lazio avrebbe avuto meno problemi se avesse chiuso subito per l’esterno neroverde, quando ancora non c’era la concorrenza di adesso. Ora sul giocatore ci sono il Fenerbahce di Mourinho e soprattutto il Parma che ha già mosso i primi passi, secondo Alfredo Pedullà. Il Sassuolo in ogni caso ascolterà solamente offerte superiori ai 15 milioni più bonus.

CALCIOMERCATO LAZIO, NO A BONAVENTURA. E IL COMO RINGRAZIA

Il calciomercato Lazio non si limita però solo agli esterni. I biancocelesti hanno bisogno anche di uomini in mezzo al campo, soprattutto di qualità. D’altronde, per quanto fosse scontata da mesi, la cessione di Luis Alberto ha lasciato un vuoto difficile da colmare dal punto di vista tecnico.

La Lazio è ora alla ricerca nel calciomercato di un sostituto, un altro giocatore dotata di grandi qualità palla al piede e che possa aiutare in tal senso la squadra. Il nome di Giacomo Bonaventura potrebbe tranquillamente essere la risposta ai problemi della Lazio, ma a quanto pare non è dello stesso avviso Lotito.

“Vogliamo un gruppo giovane e unito, non contano solo i grandi nomi”. Chiusa la strada dunque all’ex centrocampista della Fiorentina attualmente svincolato. A ringraziare è il Como che nelle ultime ore avrebbe superato tutti, Torino compreso, nella corsa al trequartista.











