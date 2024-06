Calciomercato Lazio news/ Contatti intensificati per Lazar Samardzic dell’Udinese (22 giugno 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CRESCONO LE QUOTAZIONI DI SAMARDZIC

L’obiettivo trequartista è sempre più centrale nel calciomercato Lazio con Angelo Fabiani che sta cercando l’intesa definitiva per consegnare il nuovo 10 ai biancocelesti e a Marco Baroni appena arrivato sulla panchina. La partenza di Luis Alberto in direzione Qatar e i mancati rinnovi di Kamada e Felipe Anderson hanno fatto perdere tutti i giocatori di qualità ed impostazione alla Lazio che deve ricostruire la squadra per la prossima stagione con il dovere di portare a Roma fantasisti e calciatori con elevate abilità tecniche. Nelle ultime ore sono di calciomercato diventati sempre più intensi i contatti tra Lazio e Udinese per il cartellino del centrocampista serbo Lazar Samardzic che è attualmente impegnato ad Euro2024 ma ha la piena volontà di salutare il Friuli e andare a giocare una competizione europea. Samardzic, nella scorsa stagione, è stato ad un passo dall’addio all’Udinese ed è stato trattenuto solo per via di un’incomprensione tra l’Inter e i suoi procuratori che non gli hanno fatto trovare l’accordo con i nerazzurri.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SAMARDZIC È UN JOLLY PER BARONI

Per il calciomercato Lazio è fondamentale portare a Roma dei calciatori di grande qualità per sopperire alla mancanza di Luis Alberto che è stato il faro dei biancocelesti negli ultimi anni. La trattativa per Samardzic fa grande gola anche ai tifosi che chiedono a gran voce un colpo come il centrocampista serbo che potrebbe scaldare una piazza in aperta contestazione con la gestione società attuata da Claudio Lotito. Per la trequarti rimane ancora forte il nome dell’olandese Calvin Stengs del Feyenoord che però, a differenza di Samardzic, è un trequartista molto offensivo che può svariare in tutto l’attacco andando anche a coprire l’esterno. L’utilizzo di Samardzic in un assetto tattico come quello di Baroni potrebbe non avere confini perché il serbo ha le potenzialità per giocare sia sulla trequarti in stile Suslov che in un eventuale centrocampo a tre come mezz’ala sia a destra che a sinistra.











