Calciomercato Lazio News/ Sprint per Nuno Tavares. Rebus Greenwood, Simeone per Immobile (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, NUNO TAVARES SI PUÒ CHIUDERE IN GIORNATA

Il calciomercato Lazio corre, in campo e in sede di trattativa. Infatti Marco Baroni avrebbe chiesto sicurezze per quanto riguarda i terzini, fulcro del gioco dell’ex tecnico del Verona. Secondo Il Messaggero, il direttore sportivo Fabiani ha accelerato i contatti per quanto riguarda l’arrivo di Nuno Tavares.

Il laterale attualmente in forza all’Arsenal non è tra le priorità di Mikel Arteta che starebbe rivoluzionando la difesa, come dimostra l’acquisto sempre più vicino di Riccardo Calafiori dal Bologna. L’idea iniziale sarebbe aspettare l’addio di Hysaj per affondare il colpo, ma le cose sono cambiate.

Fabiani potrebbe chiudere già in giornata per il portoghese. Il costo dell’operazione è 4/5 milioni per l’acquisto del cartellino mentre sul contratto verrà aggiunta una percentuale sulla futura rivendita destinata all’Arsenal. Sono ore fondamentali per il possibile nuovo acquisto biancoceleste.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, IL SINDACO DI MARSIGLIA CONTRO GREENWOOD

Restano dubbi sul calciomercato Lazio e l’operazione Mason Greenwood. La situazione fuori dal campo dell’inglese è una macchia che per molti club è incancellabile e preferirebbero di gran lunga rifiutare l’arrivo del calciatore del Manchester United piuttosto che averlo in rosa.

Il Marsiglia aveva trovato anche l’accordo con la società inglese proprietaria del cartellino di Greenwood, ma sia i tifosi con una campagna social “anti-Greenwood” sia il sindaco della città si sono opposti al suo arrivo: “Il comportamento di Greenwood è indicibile, inaccettabile. Ha picchiato sua moglie. Ho visto immagini che mi hanno scioccato profondamente. Massacrare tua moglie in questo modo è indegno di un uomo e credo che non possa avere posto in questa squadra! Non è tollerabile. Non posso immaginare nemmeno per un secondo che Pablo Longoria (ds del club, ndr) commetta questo grave errore“.

Gianluca Di Marzio, in ogni caso, lascia aperta lascia aperta la pista che vedrebbe l’ex Getafe unirsi ai biancocelesti. Vista la presa posizione del popolo e del sindaco di Marsiglia, è improbabile che il club francese affondi il colpo per Greenwood, lasciando la strada libera alla Lazio.

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, CAPITOLO ATTACCO: PIACE MOLTO SIMEONE

Con l’addio di Immobile, il calciomercato Lazio ha l’obbligo di trovare il sostituto. Per un calciatore campano che se ne va, uno che arriva da una società campana: Giovanni Simeone vuole lasciare il Napoli per il poco spazio trovato nella sua ultima stagione con la maglia azzurra.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha fissato il prezzo per la cessione dell’ex Verona a 15 milioni: se dovesse saltare la trattativa di calciomercato per Simeone, che ad oggi è il preferito di Baroni, tornerebbe di tendenza i soliti vecchi nomi: Boulaye Dia del Salernitana e Samed Bazdar del Partizan Belgrado.











