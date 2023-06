Calciomercato Lazio news/ Zaccagni verso il rinnovo, idea Holm a destra? (22 giugno 2023)

CALCIOMERCATO LAZIO: VICINO IL RINNOVO DI ZACCAGNI

Il rinnovo di contratto di Mattia Zaccagni è uno dei temi principali in questi giorni per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Innanzitutto ricordiamo che il giocatore biancoceleste si è appena sposato con Chiara Nasti e al matrimonio erano presenti molti compagni di squadra come Immobile, Casale, Romagnoli, Radu e Cataldi, ma anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. La presenza del massimo dirigente è un segnale chiaro del legame tra Zaccagni e la Lazio, che adesso attende il ‘sì’ del giocatore alla proposta di rinnovo del contratto, dopo quello detto alla influencer.

In effetti non dovrebbero esserci problemi: il rinnovo di contratto di Mattia Zaccagni alla Lazio dovrebbe essere una formalità. L’accordo fino al 2027 con uno stipendio di 3 milioni all’anno c’è già, la presenza del presidente Lotito al matrimonio e l’abbraccio durante la serata, ripreso e postato sui social dai presenti, può essere il sigillo che precede la formale firma sul contratto. D’altronde, la crescita di Mattia Zaccagni nei due anni alla Lazio è stata evidente: si è passati da 37 presenze con 5 gol e 7 assist (numeri comunque non del tutto negativi) a una “doppia doppia” – usando termini del basket – da 10 gol e altrettanti assist in 45 presenze.

CALCIOMERCATO LAZIO: IDEA HOLM A DESTRA

Più in generale, quali spunti offre in questi giorni il calciomercato Lazio? Spulciando fra i giornali in edicola oggi, emerge innanzitutto che l’accelerazione alle trattative potrebbe arrivare settimana prossima, per il semplice motivo che domenica termineranno le vacanze di Maurizio Sarri, il quale farà ritorno nella sua residenza in Toscana e da lì riprenderà i contatti con Formello. All’inizio della prossima settimana ci sarà anche un vertice con il presidente Claudio Lotito per fissare strategie e obiettivi di mercato, cerchiamo di anticipare qualcosa…

Per il ruolo di regista in Inghilterra insistono sul nome di Jorginho, che tuttavia sarebbe per la Lazio un’operazione molto difficile. Più fattibile Torreira del Galatasaray. Bisogna invece annotare un’indiscrezione che arriva da La Spezia, dove si parla di un concreto interesse da parte della Lazio per Emil Holm, terzino destro svedese di 23 anni della squadra ligure retrocessa in Serie B, che tuttavia piace molto anche all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La sensazione in realtà è che la Lazio entrerebbe in gioco soltanto nel caso in cui partisse almeno uno fra Marusic o Lazzari, per i quali tuttavia non si registrano attualmente novità in uscita.











