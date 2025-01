CALCIOMERCATO LAZIO, IN TRE SU NUNO TAVARES

Il calciomercato Lazio ruota anche intorno alle cessioni. Alcuni dei pezzi pregiati dei biancocelesti sono finiti nel mirino delle top squadre di Serie A e non solo, come ha confermato qualche giorno fa il direttore sportivo Fabiani.

Secondo Il Messaggero, Juventus, Inter e Milan hanno messo gli occhi su Nuno Tavares. Autore di 8 assist in 15 presenze in Serie A, il portoghese classe 2000 è senza dubbio uno dei migliori calciatori della nostra Serie A.

L’ex Benfica, Arsenal, Marsiglia e Nottingham potrebbe aver trovato finalmente il campionato perfetto per esaltare le sue doti fisiche e atletiche, anche se a far paura sono sempre i guai fisici che lo hanno accompagnato nella sua carriera fin qui.

Fin qui non è ancora chiara quale sia la richiesta dei biancocelesti in termini economici, ma sicuramente non partirà nel mese di gennaio. Avvisate tutte le big della Serie A che però torneranno alla carica nella sessione estiva.

CALCIOMERCATO LAZIO, ZACCAGNI AL NAPOLI?

Il calciomercato Lazio vede anche altri due giocatori con situazioni particolari. Il primo è Zaccagni, capitano e numero dieci dei biancocelesti, è finito nel mirino del Napoli dopo che i campani hanno dovuto cedere Kvaratskhelia.

L’addio del georgiano al Paris Saint Germain obbliga la società azzurra a fare un investimento nel mese di gennaio e potrebbe proprio arriva l’ex Verona. La Lazio però ha sparato altissimo, facendo capire che non è intenzionata a vendere.

Da non dimenticare l’e ultime voci che vedrebbero la Juventus sulle tracce di Dele-Bashiru. Il calciatore è una delle sorprese di questa Serie A, come ha dimostrato nella sfida contro l’Atalanta pareggiata 1-1 dove ha anche segnato.

Anche in questo caso la Lazio vuole cercare di rinviare ogni tipo di discorso in estate, dato che i biancocelesti vogliono a tutti i costi fare bella figura sia in Europa League che in campionato, dove il sogno di chiama Champions League.