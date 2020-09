Calciomercato Milan/ Bakayoko affare complicato: si parla del rinnovo di Donnarumma

Sono trame di calciomercato in casa Milan, dove la dirigenza rossonera ha individuato in Tiemouè Bakayoko il prossimo grande arrivo nello spogliatoio di Stefano Pioli. Non è certo la prima volta che il nome del centrocampista viene accostato al Diavolo, ma stando alle ultime voci di calciomercato riportate dalla Gazzetta dello sport, pare che la trattativa per il francese con il Chelsea sia molto complicata al momento. L’intesa per la formula dell’affare di calciomercato c’è ormai (prestito oneroso con diritto di riscatto), ma manca la quadra sulle cifre e anzi in tal senso la distanza tra i due club è ancora molto grande. Secondo la Rosea i Blues chiedono ancora 35 milioni per il giocatore, ma i rossoneri non sono affatto intenzionati a spendere una tale cifra. Comunque vi è ottimismo per il giusto prosegui della trattativa: con pazienza l’accordo verrà raggiunto, con felicità di tutte le parti in causa.

CALCIOMERCATO MILAN, SI DISCUTE DEL RINNOVO DI DONNARUMMA

E mentre si sta lavorando per il calciomercato in entrata a casa Milan, ecco che pure sono trame di mercato per quanto riguarda i rinnovi di contratto dei giocatori già in rosa. E in tal senso arrivano importanti aggiornamenti sul rinnovo tra i rossoneri e Gigio Donnarumma, il cui contratto con il Diavolo scadrà solo nel 2021. Secondo quanto riportato dal quotidiano milanese pare che già in questo mese di settembre cominceranno i colloqui tra la dirigenza del Milan e Mino Raiola, agente del portiere e che la trattativa non si annuncia né breve, né facile. Anche perchè, stando alle ultime voci, pare che i rossoneri abbiamo intenzione di proporre un rinnovo da sei milioni di ingaggio (gli stessi che prende già ora, netti) comprensivi di bonus: il superprocuratore invece ha già chiesto per il suo assistito uno stipendio da 10 milioni di euro. Da valutare a questo punto nell’accordo l’inserimento di una clausola rescissoria, che a cifre relativamente contenute, potrebbe sbloccare l’accordo. Staremo a vedere.



