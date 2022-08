Calciomercato Milan/ Chelsea su Leao, ma è difficile. Paquetà la chiave per Onyedika?

CALCIOMERCATO MILAN: LEAO, CON IL CHELSEA SI TRATTA?

Il calciomercato Milan non è chiuso, almeno così sembrerebbe: si lavora in entrata, ma anche in uscita va registrata qualche possibilità. Sappiamo che il Chelsea ha messo gli occhi su Rafael Leao: il portoghese, decisivo per la vittoria dello scudetto nella passata stagione, naturalmente viene considerato incedibile dal Milan che però giustamente ascolta le proposte. La richiesta della società rossonera nei giorni scorsi era stata di 150 milioni di euro: vale a dire, l’ammontare della clausola rescissoria inserita nel contratto di Leao.

Tale clausola però non sarebbe più valida, perché esercitabile soltanto nelle prime due settimane di luglio: questo significa che il Chelsea per acquistare il talento portoghese dovrà necessariamente sedersi al tavolo delle trattative e parlare con il Milan. Arma a doppio taglio: da una parte infatti non sono arrivate proposte ufficiali da parte del club inglese e comunque il Milan avrà la facoltà di rifiutarle tutte, dall’altra il fatto che il Chelsea non possa sborsare i 150 milioni accaparrandosi il calciatore significa anche che un’eventuale offerta che faccia gola ai rossoneri, la cosiddetta “irrinunciabile”, potrebbe far cambiare idea a Paolo Maldini e Frederic Massara. Staremo allora a vedere se ci saranno scenari diversi nei prossimi giorni…

PER ONYEDIKA LA CHIAVE È PAQUETÀ

Come detto il calciomercato Milan vorrebbe anche piazzare un colpo in entrata: il centrocampo è il reparto individuato come migliorabile, come sempre Maldini e Massara guardano anche al futuro e, come avevamo già riportato, nel mirino della dirigenza rossonera è entrato Raphael Onyedika, classe 2001 che gioca nel Midtjylland e con questo club ha messo insieme esperienza internazionale. I danesi chiedono un totale di 13 milioni di euro per liberare il calciatore: per le casse del Milan al momento sono troppi e, infatti, nelle ultime ore si è segnalato un sorpasso da parte del Bruges, che invece avrebbe il tesoretto per acquistare il centrocampista nigeriano.

Tuttavia i rossoneri potrebbero avere un asso nella manica: la chiave sarebbe Lucas Paquetà, che piace al West Ham. Oggi il brasiliano è un calciatore del Lione e ha fatto molto bene con l’Olympique, ma all’atto della cessione al club francese era stata inserita una clausola secondo cui il Milan ha diritto al 15% su un’eventuale rivendita. Se dunque l’operazione Paquetà-West Ham dovesse andare in porto, i rossoneri potrebbero poi dare l’assalto a Onyedika; gli Hammers sono ultimi in Premier League e hanno sempre perso in questo avvio di campionato, di rinforzi di qualità hanno bisogno e dopo l’arrivo di Emerson Palmieri dal Chelsea potrebbero davvero rivolgersi al Lione, facendo contento anche il Milan…











