Calciomercato Milan News/ A sorpresa c’è Igor per la difesa, De Ketelaere non tornerà (30 maggio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IDEA IGOR A SORPRESA

C’è un nome a sorpresa per quanto riguarda il calciomercato Milan, secondo la Gazzetta dello Sport: il reparto è la difesa, come abbiamo già detto nei giorni scorsi si tratta di una zona di campo in cui i rossoneri dovranno operare perché, a parte gli infortuni che hanno condizionato l’annata, si è già registrato l’addio di Simon Kjaer e saluterà anche Mattia Caldara, dopo sei anni in cui ha giocato appena tre partite sparendo dai radar. L’idea, per il momento solo questo, da parte del Milan sarebbe quella di riportare in Italia Igor Julio dos Santos de Paulo, conosciuto semplicemente come Igor: oggi gioca nel Brighton, ma ha già calcato i campi della Serie A.

Per la precisione, sei mesi alla Spal dove, in Coppa Italia, ha segnato l’unico gol della sua carriera e poi tre anni e mezzo alla Fiorentina. Difensore centrale, Igor ha fatto bene con i Seagulls giocando (poco) anche in Europa League, ora che Roberto De Zerbi ha dato l’addio potrebbe essere il momento di un trasferimento immediato e il Brighton è disposto a trattare sulla base dello stesso prezzo al quale l’ha acquistato, ovvero circa 20 milioni di euro (erano 17 più bonus). Come detto per il momento si tratta solo di una suggestione da parte del Milan, che però come detto un difensore lo cerca e dunque potrebbe presto affondare il colpo, staremo a vedere se sarà davvero così.

GRANA DE KETELAERE

Intanto il calciomercato Milan dovrà verosimilmente affrontare una sorta di “grana”, da vedere poi quanto ampia: il nodo è Charles De Ketelaere, il giovane belga del quale si è parecchio discusso nel corso della stagione. Con il Milan 40 presenze e zero gol, parecchie prestazioni incolori e la volontà di Stefano Pioli di mandarlo altrove, per poi rivelare una difficoltà nel collocarlo nel ruolo ideale; passato in prestito all’Atalanta, De Ketelaere è esploso con 14 reti in 48 apparizioni e la vittoria dell’Europa League, trovando in Gian Piero Gasperini un allenatore che ha saputo valorizzarlo come seconda punta o all’occorrenza anche centravanti tattico.

Ecco: la Dea ha il diritto di riscatto da esercitare su di lui, il giovane belga ha già fatto sapere di voler proseguire la sua avventura nell’Atalanta e per il calciomercato del Milan questo potrebbe eventualmente essere un problema, perché Paulo Fonseca avrebbe potuto trovarsi tra le mani, a costo zero di fatto, un giocatore duttile e in forte crescita. Paolo Maldini aveva consigliato di aspettare De Ketelaere visto anche il grosso investimento, ma non è stato ascoltato: ora certamente il Milan potrà avvalersi di un tesoretto proveniente dal riscatto di De Ketelaere, ma a livello tattico e di competitività del reparto offensivo dovrà poi spendere altrove senza poter godere delle prestazioni del belga.











