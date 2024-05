Calciomercato Milan News/ Contatti per Emerson Royal, idea Hummels a parametro zero (oggi 29 maggio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: INCONTRO PER EMERSON ROYAL

Sono ore frenetiche per il calciomercato Milan: la società sta per ufficializzare Paulo Fonseca come nuovo allenatore, ma naturalmente il tecnico portoghese è già in contatto con la dirigenza per studiare le mosse che dovranno migliorare e rinforzare una squadra che in termini generali non ha fatto male, ma certamente ha bisogno di essere coperta in qualche ruolo. Per esempio, quello di terzino destro: il Milan si muoverà in questa zona di campo e, secondo quanto racconta Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stato un primo incontro con l’entourage di Emerson Royal.

Il brasiliano, classe ’99, ha concluso la sua terza stagione nel Tottenham: ancora diciannovenne era stato acquistato dal Barcellona che lo aveva girato in prestito al Betis, il ritorno in Catalogna è stato ampiamente negativo e così su di lui è arrivato il Tottenham, qui Emerson Royal ha finalmente trovato campo e il suo rendimento è cresciuto in maniera esponenziale. Gli Spurs lo avevano pagato 25 milioni di euro tre anni fa: il prezzo non sarà dissimile ma potrebbe arrivare a 30 milioni, dunque vedremo se il Milan deciderà di affondare il colpo in questa sessione di calciomercato visto che per il momento si parla di un incontro esplorativo, per testare la disponibilità di Emerson Royal a vestire il rossonero.

OPERAZIONE CENTRALE: BUONGIORNO IN POLE POSITION

Altre operazioni che il calciomercato Milan dovrà aprire in estate sono quelle relative ai difensori centrali: Simon Kjaer ha salutato i rossoneri, quest’anno in più ci sono stati parecchi problemi legati agli infortuni e il reparto, in termini generali, non ha dato quella sicurezza che era stata invece determinante nella stagione dello scudetto. Qualcuno arriverà, anche solo per raggiungere la quadra dal punto di vista numerico: in pole position resta sempre Alessandro Buongiorno, finalmente affermatosi nel Torino: costa 40 milioni, l’anno scorso aveva scelto di rimanere in granata rifiutando anche l’Atalanta ma ora pare che possa uscire per fare cassa, il Milan da tempo ha ottimi rapporti con Urbano Cairo e l’affare può andare in porto.

Altri nomi chiaramente sono sondati dalla dirigenza, di alcuni avevamo già parlato e sembra essercene uno che stuzzica Paulo Fonseca: si tratta di Mats Hummels, un veterano con il quale potrebbe essere ripetuta in qualche modo l’operazione Kjaer. Un tempo colonna portante della difesa della Germania, tornato al Borussia Dortmund dopo l’esperienza al Bayern Monaco, giocherà sabato la finale di Champions League e poi, vinta o persa la partita di Wembley, dovrebbe salutare. Sarebbe un’entrata a parametro zero, con un ingaggio ragionevole: logico che il Milan ci pensi, ma la concorrenza per Hummels potrebbe non mancare.











