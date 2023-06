CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Berardi scaricato, inserimento su N’Dicka? (9 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS,

Il calciomercato del Milan potrebbe ripartire con un vero e proprio punto e a capo dopo il licenziamento di Paolo Maldini e Massara. Il capitano del Sassuolo ed esterno offensivo della Nazionale, Domenico Berardi, che sembrava essere a un passo dal Milan, sembra essere uscito dalla lista della spesa del club. L’attaccante è ora più vicino a un trasferimento alla Lazio, che sembra pronta ad accoglierlo a braccia aperte su indicazione di Maurizio Sarri. Nonostante l’interesse iniziale del Milan per Berardi, il cambiamento nella dirigenza potrebbe aver influenzato la situazione e aperto la strada per un possibile accordo con la Lazio.

Calciomercato Milan News/ Questione di giorni per Kamada, quale futuro per De Ketelaere? (8 giugno 2023)

Berardi è rimasto nella sua comfort zone neroverde a lungo ma questo sembra essere l’anno giusto per vederlo spiccare il volo verso un club in grado di disputare la Champions League. Maldini aveva già iniziato a spendersi per un possibile trasferimento, il Sassuolo chiede una cifra che si aggira sui 25 milioni di euro ma Stefano Pioli avrebbe indicato, senza più òa direzione sportiva di Maldini e Massara, un cambio di programma e la pista Berardi si è fortemente raffreddata.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Obiettivo Kamada e... il Moneyball (8 marzo 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ARRIVA N’DICKA?

Nel frattempo, il Milan sta valutando l’opportunità di un inserimento in extremis per Evan N’Dicka, difensore svincolato dell’Eintracht Francoforte. Nonostante il giocatore sembrasse essere vicino a un trasferimento alla Roma, il Milan potrebbe mettere in campo un’offerta di calciomercato in extremis per tentare di strapparlo alla concorrenza. Il Milan è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo e N’Dicka rappresenterebbe una valida opzione per rafforzare la squadra.

N’Dicka è un calciatore possente dal punto di vista fisico e José Mourinho l’ha indicato per puntellare una difesa come quella della Roma che ha caratteristiche molto precise. Il Milan però ha seguito N’Dicka anche quando il suo cartellino costava circa 15 milioni e potrebbe sfruttare i precedenti contatti per sorpassare proprio sulla linea del traguardo il club giallorosso. Geoffrey Moncada sta provando in prima persona per convincere N’Dicka che ha comunque contatti già avviati con la Roma e molto dipenderà anche dall’offerta rossonera sull’ingaggio, trattandosi di un trasferimento a parametro zero.

Calciomercato Milan News/ L'addio di Maldini può costare: tre big sono scontenti (mercoledì 7 giugno 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA