CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Correa dall’Atletico in rossonero? (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan si arricchisce di una pista interessante. Potrebbe essere Angel Correa il rinforzo di spessore internazionale per la rosa di Marco Giampaolo. Le ultime notizie danno il giocatore convinto della possibilità di vestire la maglia rossonera e ormai pronto all’accordo, ma c’è ovviamente da convincere un Atletico Madrid che non ha intenzione di fare sconti sul cartellino. Si parla di 55 milioni di euro come cifra minima sulla quale partire, una base molto alta ma i rossoneri si sentono forte dell’intesa con il giocatore, con il procuratore Augustin Jimenez che avrebbe già parlato con la dirigenza milanista. Per Correa il Milan potrebbe fare un’eccezione riguardo ai limiti posti dalla proprietà del club sui costi dei cartellini, per i quali era stato indicato di non investire più di 25 milioni per un singolo calciatore.

Calciomercato Milan news, resta calda la pista Demiral

Il calciomercato del Milan continua a ruotare anche attorno ad altri nomi e una pista molto calda è quella che potrebbe portare al difensore turco Demiral, appena pagato 15 milioni di euro al Sassuolo dalla Juventus. I bianconeri però, dopo l’acquisto di De Ligt, vista la folta concorrenza nel reparto potrebbero convincersi di girare ai rossoneri il giocatore, anche se ci sarebbero perplessità riguardo al privarsi immediatamente di un obiettivo di mercato individuato già da diversi mesi dalla Juve. Il dubbio riguarderebbe soprattutto la cifra complessiva dell’operazione, visto che la Juventus vorrebbe arrivare, in più tranche, ad incassare 40 milioni di euro per il cartellino di Demiral, una cifra che al momento il Milan non sembra disposto a garantire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA