Calciomercato Milan news/ Da Morata a Taremi: si cerca il centravanti (8 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN: LE ULTIME SU ALVARO MORATA

Il calciomercato Milan ha già fatto registrare movimenti importanti negli ultimi giorni, da Ruben Loftus-Cheek a Christian Pulisic, ma adesso la priorità è quella di trovare un centravanti da affiancare a Olivier Giroud, che a 37 anni non dovrà giocare tanto quanto è stato costretto a fare nella stagione da poco conclusa. Alvaro Morata è probabilmente sempre il primo della lista, ma attenzione anche a Gianluca Scamacca e Mehdi Taremi, bomber del Porto per il quale La Gazzetta dello Sport ha parlato di un ritorno di fiamma. Il nome in primo piano è però sempre quello di Alvaro Morata, attualmente in vacanza a Capri con la moglie Alice, che potrebbe quindi restare in Italia anche per motivi lavorativi.

Il Milan però, se dovesse puntare su Alvaro Morata, non potrà contare sul Decreto Crescita, perché lo spagnolo non ha maturato per poco i requisiti per lo sconto fiscale. Sappiamo che l’attaccante spagnolo ha dato disponibilità a scendere a uno stipendio di 5 milioni netti all’anno per i prossimi 4 anni, ma senza sconti per il club sarebbero 10 milioni lordi a stagione. Inoltre l’Atletico Madrid gradirebbe che Morata vada in Arabia, dove non avrebbero problemi a pagare i 20 milioni di clausola. Il Milan però può contare sulla volontà del calciatore, Alvaro Morata spera nell’accordo con il club, che si era detto disposto ad accettare offerte di 12 milioni se cash, in ogni caso queste complicazioni potrebbero allungare i tempi della trattativa.

CALCIOMERCATO MILAN: CRESCONO LE SPERANZE PER TAREMI

Ecco perché i dirigenti rossoneri tengono aperte anche le alternative: per il calciomercato Milan torna dunque di prepotente attualità il nome di Mehdi Taremi, coetaneo di Morata ma più simile a Giroud come caratteristiche tecniche, terminale ideale nel 4-2-3-1 rossonero. L’iraniano inoltre segna più dello spagnolo, anche se naturalmente nel suo caso parliamo del campionato portoghese – nella stagione appena terminata però ci sono stati anche 5 gol in Champions League e la doppietta contro l’Inghilterra ai Mondiali.

Il Porto ha fissato in 20 milioni il prezzo del suo cartellino, ma è anche vero che Mehdi Taremi tra un anno andrà a scadenza, quindi si potrebbe anche spuntare un prezzo migliore, a quel punto verosimilmente più conveniente rispetto ad Alvaro Morata. Il problema in questo caso potrebbe invece essere il passaporto iraniano: l’acquisto di Taremi chiuderebbe la porta all’arrivo di Chukwueze dal Villarreal perché il Milan ha un solo slot a disposizione per gli extracomunitari. Il terzo nome resta quello di Gianluca Scamacca, per il quale il Milan ha proposto al West Ham uno scambio con Divock Origi, che però vorrebbe restare in rossonero – d’altronde per l’attaccante italiano c’è anche la pista Roma, che sarebbe un ritorno a casa per Scamacca.

