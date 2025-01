CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LA SITUAZIONE DI DANI OLMO

Il nome di Dani Olmo continua a circolare per il calciomercato Milan, non fosse altro perché i rossoneri sembrano essere la squadra più interessata al giocatore, che sta vivendo una situazione decisamente complicata al Barcellona a causa delle difficoltà economiche del club catalano. Il classe 1998 infatti era stato acquistato appena la scorsa estate dal Barcellona, ma con un tesseramento valido solamente fino al 31 dicembre 2024, mentre ora servono nuove garanzie per vederlo in blaugrana anche nella seconda metà della stagione.

Un caso certamente molto particolare, che mette Dani Olmo al centro del calciomercato Milan e naturalmente non solo, perché sono tanti i top club europei interessati all’ex Dinamo Zagabria e Lipsia, che con la Spagna ha vinto la Nations League 2023 ed è campione d’Europa in carica. Innanzitutto bisognerà vedere cosa farà il Barcellona, che però vede sempre più concreto il rischio di perdere a zero il calciatore già in questa sessione invernale, a causa di quanto stabilito dal suo contratto.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: DANI OLMO, SOGNO O OBIETTIVO CONCRETO?

Naturalmente in questo caso Dani Olmo diventerebbe il nome copertina delle prossime settimane e la domanda che ci poniamo è la seguente: potrà essere un obiettivo concreto per il calciomercato Milan? Di certo la concorrenza sarebbe molto forte, i colleghi di SportMediaset fanno i nomi soprattutto di Manchester United e Manchester City, che hanno già avuto contatti col suo agente e sarebbero quindi pronte a un derby di calciomercato con il comune obiettivo di uscire dalla crisi che attanaglia entrambe.

Quanto al giocatore, Dani Olmo come comprensibile ribadisce che la sua priorità è il Barcellona, ma naturalmente vuole anche che la situazione si risolva in tempi brevi. Corriere della Sera e La Repubblica mettono il Milan in pole position almeno tra le squadre italiane, forti del fatto che i rossoneri sono interessati davvero da molto tempo a Dani Olmo, che seguono fin da quando giocava nella Dinamo Zagabria, mentre le cessioni di Okafor e Jovic potrebbero dare modo al Milan di provarci. La concorrenza tuttavia ha maggiore potere economico: non sarà quindi facile, ma in fondo il calciomercato vive anche di questi sogni…

