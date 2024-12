CALCIOMERCATO MILAN NEWS, L’EX OBIETTIVO DANI OLMO RISCHIA LA TRIBUNA

Era un obiettivo del calciomercato Milan ai tempi del Lipsia, poi l’exploit ai campionati Europei vinti con la Spagna e da lì la strada è diventata sempre più segnata con il ritorno al Barcellona dopo averci giocato nel Settore Giovanile. Stiamo parlando di Dani Olmo, fantasista con un passato da Professionista anche alla Dinamo Zagabria. Olmo come detto è tornato al Barça dopo 10 anni, ma la situazione è molto più complicata di quello che si potesse pensare. I problemi non sono a livello statistico poiché Dani conta 6 gol in 15 partite in tutte le competizioni, ma di registrazione rosa. Infatti il giocatore ha potuto registrarsi per il campionato solo grazie all’infortunio di Christensen che ha permesso ai blagurana di effettuare un cambio.

Calciomercato Milan news/ Mosquera priorità in difesa. Tomori in uscita? (27 dicembre 2024)

Questo però solo fino al 31 dicembre 2024, data che si avvicina e che obbliga il club a trovare una soluzione. Anche perché come riprova il Mundo Deportivo, il tribunale commerciale n10 di Barcellona ha respinto l’appello del Barça per la registrazione di Dani Olmo.

Ora è prevista una nuova causa del Barcellona contro La Liga il 30 dicembre 2024, ma ora più che mai la squadra catalana rischia di pagare il conto. D’altronde Dani Olmo è stato pagato la bellezza di 55 milioni e sarebbe incredibile vederlo in tribuna da oggi a fine giugno semplicemente per questioni di rosa.

Calciomercato Milan/ Okafor in uscita. Parisi scelto come vice Theo Hernandez (26 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, STILLER ALTERNATIVA A RICCI

Il calciomercato Milan ha bisogno di innesti a centrocampo. Questa è una vera e propria priorità poiché la zona nevralgica dei rossoneri è spesso falcidiata di infortuni e dunque di una coperta veramente corta da cui attingere. Al momento il duo Reijnders-Fofana regge e lo fa con ottimi risultati, ma quando si vuole per esempio spostare in avanti l’olandese come accaduto con il Verona, ecco che al suo posto è stato adattato un terzino, vedasi Terracciano.

Oppure quando Reijnders venne espulso con l’Udinese, saltando di fatto il match contro il Napoli, al suo posto andò Musah che ha naturalmente caratteristiche diverse. Per fortuna dei rossoneri e facendo tutti gli scongiuri in casa Milan, fin qui Reijnders e Fofana sono sempre stati bene di salute.

Calciomercato Milan News/ Il sogno Tonali e le alternative, tre nomi per il vice Theo (25 dicembre 2024)

Se però dovesse prendersi anche solo un’influenza uno dei due, Fonseca si ritroverebbe nei guai. Ultimamente una buona notizia c’è stata ovvero il ritorno di Bennacer, ma a Milanello sono abituati a prendere con le pinze questa situazione.

L’algerino è uno dei centrocampisti più tecnici del campionato però la sua condizioni fisica spesso deficitaria lo vede poche volte disponibile in campo. Per questo il Milan vuole mettere a referto un colpo importante a centrocampo.

Il nome del calciomercato Milan che resta in pole position è quello di Samuele Ricci. Ex Empoli ora al Torino, il centrocampista della Nazionale italiana è una delle poche certezze in granata e su di lui ci sono anche l’Inter e due squadre di Premier League.

Se la concorrenza di calciomercato dovesse giocare un brutto scherzo al Milan, allora ci sarebbe già pronto un piano B su tutti vale a dire Angelo Stiller. Il calciatore in forza allo Stoccarda sta deliziando i suoi tifosi con ottime prestazione in Bundesliga e Champions League, come accaduto contro la Juventus.