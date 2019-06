Calciomercato Milan news/ Dopo Theo Hernandez si punta Ceballos (ultime notizie)

Le news di calciomercato Milan di oggi, non possono che non essere collegate alla sentenza del Tas di ieri: il club rossonero è stato escluso dall’Europa League per la stagione che verrà, quella targata 2019-2020. Un duro colpo per la squadra di via Aldo Rossi ma nel contempo una piccola boccata d’aria per la stessa società, visto che il Milan di fatto “sparisce” dai radar Uefa. La cosa certa è che entro il prossimo anno la società meneghina dovrà risanare il bilancio, magari con un nuovo settlement agreement da firmare in primavera, per un piano di rientro spalmabile in più annualità. Di conseguenza, nessuna spesa pazza sarà possibile nel breve periodo, a cominciare dall’estate in corso, dove il Diavolo potrà concedersi forse un solo colpo da circa 40 milioni di euro, a meno che non venga ceduto qualche big.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI PUNTA CEBALLOS

Il nome in cima alla lista dei desideri, come sottolineato anche dai colleghi del Corriere della Sera e di Repubblica, continua ad essere quello di Dani Ceballos, giovane centrocampista della nazionale spagnola Under-21 di proprietà del Real Madrid. Il tecnico delle Merengues, Zinedine Zidane, continua a non considerarlo, e di conseguenza il Milan starebbe pensando di concedere una chance al centrocampista centrale classe 1996. L’idea della società meneghina è quella di mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto attorno ai 30/40 milioni di euro, magari con annessa una clausola di riacquisto da parte degli stessi spagnoli. Al momento le due società trattano, e non si può ancora dire allo stato attuale delle cose se sia possibile o meno uno sbarco del giovane iberico a Milano. E’ invece dato molto vicino alla casacca del Diavolo, Theo Hernandez, terzino sinistro sempre di proprietà del Real, ma in prestito alla Real Sociedad, che dovrebbe sbarcare a Milanello la prossima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA