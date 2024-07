Calciomercato Milan News/ Pavlovic, si tratta con il Salisburgo. Nuova offerta per Fofana (12 luglio 2024)

CALCIOEMRCATO MILAN, QUESTIONE DI TEMPO PER MORATA

Il calciomercato Milan vive di priorità. Quella assoluta è sicuramente Alvaro Morata, centravanti dell’Atletico Madrid impegnato da Capitano con la nazionale spagnola che sfiderà l’Inghilterra nella finale di Euro 2024. Una volta archiviata la sfida più attesa dell’anno, ci saranno tutti i presupposti per chiudere la trattativa.

Il calciatore ha aperto ai rossoneri dopo la chiamata decisiva di Ibrahimovic e con l’Atletico Madrid non c’è nemmeno bisogno di parlare dato che l’ex Juventus ha una clausola rescissoria di 12 milioni che permette al Milan di mettere nero su bianco l’acquisto di Morata senza problemi.

L’attaccante però è solo uno dei tre ruoli fondamentali per i rossonero in sede di mercato. L’obiettivo è chiudere prima del ritiro anche un difensore e un centrocampista, a maggior ragione ora che le sirene arabe per Bennacer e Adli hanno cominciato a palesarsi.

CALCIOEMRCATO MILAN, NUOVA OFFERTA PER FOFANA DEL MONACO

Il calciomercato Milan potrebbe finalmente chiudere Fofana. La prima offerta da 12 milioni più bonus per il centrocampista non convinceva il Monaco, che continuava a chiederne 20. Nelle ultime ore però ci sono stati passi avanti per limare gli ultimi dettagli.

I rossoneri, secondo il Corriere della Sera, avrebbero fatto sapere che in tempi brevi verrà presentata un’altra offerta al rialzo, questa volta di 15 milioni. In questo caso si ridurrebbe eccome il gap con la richieste monegasca.

Ricordiamo sempre che l’accordo col giocatore è stato raggiunto sotto ogni punto di vista: quinquennale da 2.5 milioni di euro a stagione piщ bonus e assoluta centralità nel progetto del nuovo Milan di Fonseca.

CALCIOEMRCATO MILAN, SITUAZIONE PAVLOVIC: LE CIFRE

Infine, il calciomercato Milan guarda in difesa. Uno dei reparti che ha reso meno nella passata stagione ha bisogno di un restyling importante in vista della prossima stagione. Per questo i rossoneri stanno lavorando per portare a San Siro il baluardo serbo Pavlovic.

La società lombarda sarebbe molto interessata a strappare il talento dal Salisburgo, ma è risaputo essere questa una bottega cara. Il club austriaco è stato chiaro e a meno di 20 milioni non si siederà nemmeno intorno al tavolo per trattare.

Da Milano fanno sapere che difficilmente alzeranno oltre i 15, secondo Sportmediaset, ma bisognerà comunque vedere come si evolverà la faccenda. Il calciatore passerebbe da 700.000 euro a quasi 1 milione e mezzo, raddoppiando di fatto il suo ingaggio e confrontandosi in Serie A.

