CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Fumata nera per De Ketelaere, si valuta Ziyech

Calciomercato Milan che gira sempre sul nome di Charles De Ketelaere. Il centrocampista offensivo belga, però, sembra essere sempre più lontano dal Milan, nonostante gli avvicinamenti degli ultimi giorni con i viaggi, direzione Belgio, di Paolo Maldini. Il Club Bruges non molla di un centimetro: 35 sono i Milioni chiesti per liberarsi del giovane talento, soltanto due in più di quelli offerti dalla società rossonera che vorrebbero acquistare il cartellino della promessa del calcio belga. Non trovando l’accordo decisivo con la squadra che ne detiene il cartellino, il Milan, si guarda intorno.

Calciomercato Roma news/ Dopo Bailly, si lavora sulle cessioni

Come si apprende nell’odierna edizione del Corriere dello Sport, sembrerebbe che il Milan sia tornato sulla carica per il marocchino del Chelsea Ziyech. Il trequartista mancino è chiuso da diversi giocatori come Mount, Havertz e per ultimo, dal neoarrivato Raheem Sterling, colpo da novanta della campagna faraonica del Chelsea. Fattore importante potrebbe essere la presenza in Champions League nel Milan, avendo vinto l’ultimo campionato italiano nello scontro finale a distanza contro i cugini dell’Inter, con la vittoria contro il Sassuolo all’ultima giornata.

Antonio Fantin "Da malattia a podio Paralimpiadi"/ "Paralisi? Sono nato due volte…"

Calciomercato Milan: i numeri di Ziyech

Arrivato al Chelsea dopo l’exploit con l’Ajax, per il mancino nato in Olanda ma di origini marocchine, 14 gol e 10 assist in 83 partite tra tutte le competizioni con la maglia dei Blues. Poco spazio, complice la grande alternanza li davanti, che non hanno permesso al centrocampista offensivo di ripetere i numeri impressionanti proposti durante la carriera in maglia Ajax. In Olanda, difatti, i numeri sono incredibili: 164 apparizioni, 49 gol e 80 assist con la maglia della squadra di Johann Cruyff. Prima dell’esperienza ad Amsterdam, diversi campionati con i connazionali del Heerenveen e Twente. Con la squadra bianco blu 13 gol ed 11 assist in due stagioni dopo le giovanili giocate nel club; con il Twente, invece, 34 gol e 30 assist in 74 match giocati che si valsero la chiamata dell’Ajax nell’estate del 2016.

Calciomercato Inter news/ Skriniar in bilico, Pinamonti tra Salernitana ed Atalanta

Numeri che farebbero comodo al Milan di Stefano Pioli per il prossimo campionato. Più che un’alternativa a Charles De Ketelaere: i numer idi Ziyech sono da giocatore di alta categoria. In Premier non è mai riuscito ad esprimere i livelli monumentali espressi in Olanda. Che l’Italia possa essere la rinascita calcistica di Ziyech è facile da pensare: un gioco più tecnico rispetto alla fisicità inglese può giovare alla carriera del marocchino, che, all’età di 28 anni ha bisogno di un’avventura che lo possa far tornare ai livelli raggiunti in Olanda ed il Milan di Pioli può essere, in tal senso, la scelta più giusta della sua carriera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA