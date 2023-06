CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ipotesi Gagliardini a zero. Per Luka Romero c’è il sì di Moncada (16 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CACCIA AI PARAMETRI ZERO?

Il calciomercato del Milan sta prendendo forma, con diverse voci che circolano riguardo ai possibili nuovi arrivi per rinforzare la squadra rossonera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, si sta ipotizzando un possibile trasferimento di Roberto Gagliardini dall’Inter al Milan, con il centrocampista che potrebbe cambiare sponda nella città di Milano. Gagliardini potrebbe diventare un’opzione interessante per quanto inaspettata per rafforzare il centrocampo del Milan. Il giocatore ha dimostrato di avere talento e capacità nel suo ruolo, e un passaggio tra le due squadre milanesi potrebbe rappresentare una nuova opportunità per lui di mostrare il suo valore.

Non è una novità vedere un calciatore passare da un club all’altro di Milano, un caso molto recente è quello di Hakan Calhanoglu. Gagliardini è in procinto di lasciare l’Inter a parametro zero, le trattative per il rinnovo di contratto in nerazzurro non sono andate a buon fine e si era parlato di diverse soluzioni per lui, ma alla fine il Milan si starebbe prodigando. Da trovare l’accordo sull’ingaggio ma il nome di Gagliardini metterebbe d’accordo le richieste del tecnico Stefano Pioli.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LUKA ROMERO SI PUÒ FARE

Oltre a Gagliardini, un altro nome che circola per il calciomercato del Milan è quello di Luka Romero. Il giovane argentino, svincolato dalla Lazio, sembra aver attirato l’interesse del club rossonero. Secondo le fonti di mercato, il direttore sportivo del Milan, Moncada, avrebbe dato il via libera per l’acquisizione del giovane talento argentino, che si è distinto in maniera particolarmente brillante anche nel Mondiale Under 20, con un gol che ha fatto il giro del mondo via web nella fase eliminatoria contro la Nuova Zelanda.

Tuttavia, l’accordo finale dipende dalla negoziazione con l’agente di Romero, Fali Ramadani, che dovrà definire gli aspetti contrattuali, inclusi l’ingaggio e le commissioni. Nonostante ciò, sembra che ci sia un interesse concreto da parte del Milan per Romero e si spera di trovare un accordo che possa portarlo nella squadra rossonera. Con la Lazio l’accordo non si è trovato per una richiesta di 5 milioni di euro di commissione, un paletto che Ramadani probabilmente metterà anche col Milan prima di accordare il passaggio del giovane attaccante in rossonero.

