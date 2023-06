CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Obiettivo Kamada e… il Moneyball (8 marzo 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: VISITE MEDICHE PER KAMADA!

Il calciomercato del Milan è pronto a siglare un altro colpo a parametro zero per la prossima stagione, e questa volta il nome sulla lista è quello di Daichi Kamada, trequartista in scadenza di contratto con l‘Eintracht Francoforte. Il giocatore è atteso a Milano per svolgere le visite mediche, dopo aver completato gli impegni con la nazionale giapponese il 15 giugno contro El Salvador e il 20 giugno contro il Perù. Il trequartista giapponese, che ha svolto un ruolo chiave nell’Eintracht Francoforte nelle ultime stagioni, è un giocatore talentuoso e versatile, in grado di creare occasioni da gol e di segnare. La sua esperienza in Bundesliga e le sue abilità tecniche potrebbero apportare un grande valore aggiunto all’attacco del Milan.

Con l’arrivo imminente di Kamada, il Milan si assicura un giocatore di qualità a costo zero, un’affare che si inserisce perfettamente nella nuova strategia del club. Questo movimento di calciomercato rappresenta una dimostrazione tangibile dell’impegno del Milan nel rinforzare la squadra con giovani talenti, che potranno crescere e svilupparsi nel progetto a lungo termine. Il Milan, dopo l’addio di Paolo Maldini, ha apportato un cambiamento nella sua filosofia, focalizzandosi sempre di più sulle giovani promesse. Questa strategia permetterà a Moncada e allo scouting del Milan di avere maggiore libertà d’azione e nella selezione dei talenti da portare al club.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI PUNTA SUL MONEYBALL

Il calciomercato del Milan ruoterà dunque attorno a nuovi principi: Geoffrey Moncada, l’esperto capo scout del Milan, sta guadagnando sempre più peso all’interno della dirigenza del club rossonero. La sua esperienza all’interno del Milan è stata fondamentale per la formazione di una solida squadra. Ad esempio, è stato coinvolto nella selezione dei giocatori che hanno formato la coppia difensiva composta da Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, che si è rivelata vincente nella conquista dello scudetto nella scorsa stagione.

Ciò che distingue Moncada è il suo approccio alla Moneyball, un concetto che crede anche il CEO del Milan, Ivan Cardinale. Il Moneyball consiste nell’utilizzare i dati statistici come guida nella selezione dei giocatori, piuttosto che basarsi solo sui nomi e sulle reputazioni. Cardinale ha recentemente sottolineato l’importanza di utilizzare i dati nel calcio europeo e ha citato l’influenza di Billy Beane, inventore della filosofia del Moneyball, come una fonte di ispirazione. Ha dichiarato: “Tutti hanno i dati, la differenza sta nel modo in cui li si utilizza. Billy Beane è stato determinante nel convincermi che il calcio europeo potesse rappresentare una grande opportunità“.

