Calciomercato Milan news/ Per Lukaku si fa sul serio! Seguito anche Morata (24 giugno 2023)

Attacco bollente per il calciomercato Milan, i rossoneri sono stati beffati per Marcus Thuram dai cugini dell’Inter e allora lavorano a una risposta che sarebbe davvero clamorosa, cioè Romelu Lukaku, che potrebbe rimanere a Milano ma cambiando maglia. In attesa di capire se le intenzioni del Milan con Lukaku sono serie oppure se si tratterà “solo” di una manovra di disturbo ai cugini, dobbiamo comunque dire che i rossoneri ci stanno facendo seriamente un pensiero, perché la dirigenza del Milan ha parlato sia con l’entourage di Big Rom sia con la dirigenza del Chelsea, club proprietario del cartellino di Romelu Lukaku.

Ecco allora che emerge una notizia sorprendente, ancora di più se si pensa alla politica seguita dai rossoneri sull’acquisto dei calciatori. La Gazzetta dello Sport tuttavia si dice sicura: Romelu Lukaku è davvero un obiettivo di calciomercato per il Milan e la rivalità cittadina potrebbe essere un propellente decisivo per inseguire Big Rom, nonostante età e stipendio non siano in linea con lo schema. Serve però replicare al caso Thuram e strappare ai cugini uno dei giocatori simbolo dell’Inter sarebbe una beffa nettamente superiore a quella che il Milan ha incassato per l’attaccante francese. Inoltre una mossa in attacco serve anche dal punto di vista puramente tecnico, a maggior ragione dopo aver perso proprio Thuram.

CALCIOMERCATO MILAN: ANCHE MORATA NEL MIRINO

Per il momento, possiamo evidenziare che la mossa del Milan su Romelu Lukaku ha complicato non poco la vita all’Inter, perché sarà molto difficile pensare a un altro prestito. Il Chelsea ride, perché la lotta per il belga fa sì che a questo punto chi vorrà comprarlo dovrà farlo a titolo definitivo. La comunicazione è stata mandata dal Chelsea all’entourage di Lukaku, in particolare all’avvocato Sebastien Ledure, che fu decisivo nella trattativa per il ritorno all’Inter del belga. Servono 40 milioni di euro, va detto in tutta onestà che il Milan è una ipotesi che Romelu Lukaku esclude a priori. Vero che nel calciomercato abbiamo visto di tutto, ma ci resta al momento ancora molto difficile pensare che Big Rom possa davvero vestire la maglia rossonera, più facile pensare che se ne vada in Arabia Saudita, all’Al Hilal.

Dirottare il belga molto lontano dall’Inter potrebbe già essere una soddisfazione, ma è chiaro che nei piani di calciomercato del Milan ci debba essere anche un attaccante che possa davvero arrivare a Milanello. Una pista porta un altro ex di una rivale storica dei rossoneri, perché stiamo parlando di Alvaro Morata, che curiosamente ha vestito la maglia della Juventus in due periodi differenti, come ha fatto anche Lukaku con quella dell’Inter. Una volta svanito Marcus Thuram, il club rossonero dunque si è informato sulla situazione di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in uscita dall’Atletico Madrid ed è a sua volta nel mirino dello stesso Al Hilal che corteggia anche Lukaku, ma preferirebbe restare in Europa. Potrebbe essere un obiettivo più realistico e avrebbe anch’egli il fascino di un nome strappato a una rivale storica.











