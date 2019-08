CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Piace Adrien Silva per il centrocampo (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan si arricchisce di un possibile nome nuovo sul taccuino di Zvonimir Boban e Paolo Maldini. France Football lancia la notizia di un interessamento rossonero per il centrocampista portoghese Adrien Silva, ex Sporting Lisbona e attualmente in Premier League con la maglia del Leicester. Adrien Silva ha 30 anni ed è un profilo esperto, di qualità, capace di portare sostanza in una mediana che il nuovo tecnico del Milan Giampaolo ha da tempo segnalato come bisognosa di una dose d’agonismo in più. Difficile capire se su Adrien Silva il Milan avrà voglia di fare all-in, visto che per il mediano lusitano il Leicester non vuole accontentarsi di una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Anche perché le “Volpi” avevano prelevato Adrien Silva dallo Sporting per 24,5 milioni e mezzo di euro e piuttosto che svalutarlo saranno pronte a dare un’altra chance a un giocatore che in Inghilterra ha comunque reso meno delle aspettative.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DUBBI PER L’ATTACCANTE

Su un eventuale rinforzo in attacco il calciomercato del Milan sta comunque vivendo giorni caotici. Serve un partner per Piatek e la cessione bloccata di André Silva non ha aiutato i rossoneri al momento di accelerare su eventuali trattative. Da una parte c’è Patrick Schick che con Marco Giampaolo in panchina ha vissuto il suo momento migliore in Italia alla Sampdoria: se la Roma accettasse di rilanciare Silva, si potrebbe pensare a uno scambio che sarebbe gradito a entrambe le società, ma al momento questa non è stata portata avanti come un’ipotesi concreta. Dall’altra parte c’è invece un Mariano Diaz che ormai è stato in orbita di diversi club italiani (Roma compresa), ma sul quale il Milan non sembra disposto ad accelerare, per una questione di budget. L’unico giocatore sul quale i rossoneri sarebbero pronti a fare follie è Angel Correa, ma con meno di due settimane a disposizione prima della fine del mercato sembra ormai difficile strappare l’argentino all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA