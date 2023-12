Calciomercato Milan news/ Possibile ritorno di Gabbia, idea Mukiele in difesa (Oggi 25 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TRATTATIVA CON IL VILLARREAL PER IL RITORNO DI GABBIA

Il calciomercato del Milan passa inevitabilmente per la grana infortuni che attanaglia i rossoneri in maniera piuttosto severa. Fermi ai box Thiaw, Kalulu, Kjaer e Pellegrino, si è aggiunto dopo l’ultima sfida contro la Salernitana anche Tomori. Uomini contati per il reparto difensivo; scenario che ha portato la dirigenza del Milan a valutare un’azione tempestiva nella prima settimana della prossima finestra invernale di calciomercato.

L’idea più concreta – come riporta Calciomercato.com – sarebbe quella di riportare Matteo Gabbia in rossonero. Il difensore italiano è attualmente al Villarreal e la dirigenza del Milan starebbe valutando seriamente l’idea di interrompere il prestito per ovviare alle copiose assenze nel reparto difensivo. Sullo sfondo sono in fase di valutazione anche altri profili; da Lenglet a Kehrer, ma non risulta aperta alcuna trattativa concreta.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PER LA DIFESA SPUNTA MUKIELE, ‘LAVORI IN CORSO’ PER GUIRASSY

Il calciomercato del Milan avrà dunque come priorità la difesa e tra i tanti nomi circolati nelle ultime settimane si è aggiunto nelle ultime ore anche Nordi Mukiele del Paris Saint Germain. L’esterno francese spicca per duttilità; agisce come esterno ma all’occorrenza può essere inserito anche come centrale di una difesa a 4. Anche in questo caso sono in corso riflessioni e valutazioni ma l’impressione è che nei prossimi giorni la dirigenza rossonera possa rompere gli indugi per piazzare i primi colpi.

La prossima finestra di calciomercato potrebbe portare al Milan forze fresche anche in altri reparti del campo. L’infortunio di Pobega – fuori almeno 4 mesi – può aprire scenari e valutazioni in funzione delle opportunità che può offrire la finestra invernale. Non secondario il fronte offensivo: come riporta Calciomercato.com, continua il forcing per Serhou Guirassy dello Stoccarda. La richiesta del calciatore sarebbe di 4 milioni netti a stagione e la dirigenza rossonera potrebbe rilanciare nei prossimi giorni.











