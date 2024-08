CALCIOMERCATO MILAN, BENNACER E JOVIC VERSO L’ADDIO

Saranno ore importanti per Il calciomercato Milan considerando il discorso centrocampista. I rossoneri vorrebbe chiudere un altro colpo nella zona nevralgica del campo tenendo conto della cessione sempre più probabile di Bennacer.

Come riporta Sky, il giocatore algerino e l’attaccante Jovic sono stati visti uscire da Milanello dunque non prenderanno parte alla trasferta del Milan contro la Lazio a Roma. Si parla di problemi fisici, ma è impossibile non pensare al mercato.

I giocatori non convocati da Fonseca potrebbero accasarsi nei prossimi giorni in altre squadre, evitando così di fare sei mesi senza giocare. Su Bennacer si parlava di Atletico Madrid oltre alle ormai consuete sirene arabe.

La trattativa con i Colchoneros però non sembra andare nella giusta direzione dunque toccherà escludere la squadra di Madrid. Piuttosto, ci sarebbe da aggiungere il Marsiglia di Roberto De Zerbi anche se si tratta di una corsa contro il tempo.

Per rimediare all’addio ormai sempre più probabile di Bennacer, il Milan aveva messo gli occhi già da tempo su Manu Koné. Il francese però non firmerà per i rossoneri bensì con la Roma: un sorpasso dell’ultimo minuto che è valso la firma sul contratto.

CALCIOMERCATO MILAN, SI LAVORA PER RABIOT

Il calciomercato Milan, dunque, su chi ripiegherà? Considerando un Bennacer ormai ceduto, in attesa però di capire dove e a quanto, i rossoneri sono alla ricerca di un sostituto soprattuto dopo la beffa Koné, terminato alla Roma.

Per questi motivi il Milan sarebbe tornata sulle tracce di Adrien Rabiot. Il francese, che ha lasciato la Juventus dopo il termine del contratto rifiutando un rinnovo di 8 milioni a stagione, sarebbe ora alla ricerca di una nuova avventura.

Secondo il Corriere dello Sport, si sarebbe appunto riaperti i contatti tra la società rossonera e la mamma-agente dell’ex centrocampista del PSG che proprio sotto la Tour Eiffel giocò con l’attuale dirigente Ibrahimovic.