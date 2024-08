CALCIOMERCATO MILAN NEWS: LO SCAMBIO SI FA!

Il calciomercato del Milan attende la conclusione della trattativa che coinvolge Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers, per uno scambio da definire con la Roma. Le due società sono in costante contatto per definire i dettagli di un affare che soddisferebbe entrambe le parti, sia dal punto di vista tecnico che economico. Saelemaekers ha già raggiunto un accordo con la Roma, che gli garantirebbe uno stipendio più alto rispetto a quello attuale al Milan.

Il Milan sta cercando di ridurre il conguaglio economico richiesto dalla Roma, che ammonta a 10 milioni di euro, mentre i rossoneri sono fermi su un’offerta di 7 milioni. Tammy Abraham non ha partecipato all’allenamento odierno agli ordini di De Rossi. L’attaccante giallorosso ha accettato di ridurre leggermente il proprio stipendio rispetto ai 6 milioni di euro attuali per facilitare il trasferimento alla corte di Fonseca, ma l’accordo definitivo sul salario non è ancora stato raggiunto. Saelemaekers, invece, si è allenato regolarmente, ma ha già salutato i compagni, pronto per una nuova sfida. Nellee ultime ore, durante la notte, i dirigenti di Milan e Roma non trovando un accordo di calciomercato soddisfacente per entrambi hanno optato per un semplice scambio di prestiti lasciando ogni valutazione ulteriore e definitiva alla prossima estate.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: BENNACER RESTA, NIENTE MANU KONÉ

Per il calciomercato del Milan si è scritta la parola fine sull’ultimo possibile aggiustamento a centrocampo: in vista della partita contro la Lazio di sabato, Paulo Fonseca ha accolto il ritorno in gruppo di Ismael Bennacer, assente per tre giorni a causa di un presunto attacco febbrile. Con il rientro di Bennacer, il Milan chiude un potenziale caso che avrebbe potuto turbare la preparazione alla sfida contro la Lazio ma avrebbe anche potuto fare spazio a un ulteriore innesto sulla mediana.

Le voci di mercato che avevano coinvolto il centrocampista algerino si sono rivelate infondate, portando serenità all’ambiente rossonero proprio nelle ultime ore di calciomercato. Manu Koné avrebbe potuto rappresentare un’opzione concreta per il Milan solo in caso di una cessione di Bennacer. Tuttavia, salvo sorprese dell’ultimo minuto, il centrocampista francese sembra destinato a trasferirsi dal Borussia Mönchengladbach alla Roma. Il Milan dovrebbe dunque aver chiuso la campagna acquisti, salvo aggiustamenti delle ultime 24 ore che potrebbero coinvolgere la lista dei giovani.

