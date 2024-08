CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SOGNO RABIOT!

Per il calciomercato Milan si fa strada l’opzione Adrien Rabiot, una possibilità concreta ma con numerose difficoltà da superare in tempi rapidissimi. Anche se Rabiot, essendo svincolato, potrebbe firmare in qualsiasi momento, il Milan vorrebbe concludere l’operazione al più presto, considerando l’imminente inizio delle sfide di campionato e Champions League. Rabiot conosce bene la Serie A e le competizioni internazionali, quindi non avrebbe bisogno di un lungo periodo di adattamento. La sua tecnica si integrerebbe perfettamente con la filosofia di gioco basata sul possesso e controllo del tecnico Fonseca, una direzione che il Milan sembra ancora cercare.

Tuttavia, ci sono degli ostacoli significativi da considerare. Prima di tutto, il lato economico: nell’ultimo anno alla Juventus, Rabiot ha guadagnato 7,5 milioni netti e ora cerca un contratto ancora più vantaggioso. Le trattative sono gestite dalla madre Veronique, nota per la sua fermezza nel non concedere sconti. Un altro problema riguarda le cessioni necessarie per far spazio a Rabiot. Il Milan dovrebbe cedere Bennacer, liberandosi del suo stipendio di 4 milioni e ricavando una somma considerevole dalla sua vendita. Nonostante la clausola di 50 milioni di euro, il Milan sarebbe disposto a trattare, anche considerando il calciomercato arabo come possibile destinazione per il centrocampista algerino.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: OGGI VISITE MEDICHE PER SILVANO VOS

Per il calciomercato Milan si è chiusa una trattativa per un giovane di prospettiva. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, Silvano Vos sosterrà oggi le visite mediche con il Milan, per poi firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. Il giovane centrocampista, classe 2005, arriva dall’Ajax con un trasferimento a titolo definitivo, per una cifra di 2,5 milioni di euro più altri 2,5 milioni di bonus, formula che alla fine ha convinto gli olandesi che aveva inizialmente chiesto una cifra più alta da versare subito.

L’Ajax ha deciso di cedere Vos a causa di un ingaggio considerato troppo elevato per gli standard olandesi, frutto di un contratto siglato con la precedente dirigenza e valido fino al 2028. Vos sarà impiegato sia nel Milan Futuro, che milita in Serie C, sia nella prima squadra sotto la guida di Paulo Fonseca. Dopo aver ottenuto il via libera definitivo dall’Ajax, il centrocampista si è diretto subito a Milano per completare le formalità mediche e contrattuali.