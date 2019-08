CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si tratta ancora per Correa (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan non ha rinunciato alla rincorsa di un ultimo grande obiettivo. Nonostante le resistenze dell’Atletico Madrid, Angel Correa potrebbe ancora vestire la casacca rossonera. La volontà del giocatore sarebbe quella di cambiare aria e lasciare i Colchoneros per tentare l’avventura in Serie A, ma tra i due club la distanza è ancora ampia, con l’ultima offerta studiata dal Milan che non ha convinto gli spagnoli. L’agente di Correa, riporta Gianluca Di Marzio a Sky, è però a Milano e sta provando a trovare un punto di incontro tra le parti: “L’agente di Correa è ancora a Milano e sta forzando con l’Atletico. Il giocatore vuole solo il Milan ma i rossoneri non sono intenzionati ad aumentare l’offerta. Restiamo in attesa e non diamo ancora per finita la trattativa,” ha spiegato il giornalista esperto di calciomercato. La fumata bianca è ancora lontana, ma non è assolutamente nera come fonti spagnole avevano lasciato intendere in questi giorni. Con uno sforzo in più il Milan potrebbe finalmente assicurarsi Correa, ma non sono da escludere piste alternative che la società sta tenendo in considerazione.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, JAMES RODRIGUEZ E DE PAUL IDEE LAST MINUTE

Nonostante il calciomercato del Milan sia ormai agli sgoccioli, il club sta manifestando interesse per giocatori che potrebbero letteralmente essere soffiati a società che li stanno inseguendo da molto tempo. Il Napoli ad esempio ha messo gli occhi sul talento colombiano del Real Madrid, James Rodriguez, dalla fine dello scorso campionato, ma non ha mai trovato la quadra per chiudere la trattativa. I rossoneri potrebbero operare un clamoroso inserimento last minute visto che qualche problema fisico del colombiano sta persuadendo Zidane a dare l’ok per la partenza, col Milan che sarebbe disposto a un esborso superiore rispetto a quello del Napoli per il giocatore. Si era parlato anche di Mauro Icardi, ma un’altra corsia di sorpasso che i rossoneri stanno imboccando è quella per Rodrigo De Paul dell’Udinese, ai danni della Fiorentina. Il patron viola Commisso ha definito troppo esose le richieste dei friulani, se l’affare Correa dovesse sfumare il Milan sarebbe invece disposto a versare i 25 milioni di euro richiesti dall’Udinese per il cartellino dell’argentino, regalando a Giampaolo quel talento richiesto da tempo per l’attacco.

