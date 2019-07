Calciomercato Milan news/ Stallo Bennacer, spunta Gedson Fernandes (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan presenta un nome nuovo all’orizzonte. L0 ha avanzato il giornalista, esperto di affari rossoneri, Carlo Pellegatti, che ha individuato in Gedson Fernandes del Benfica il rinforzo ideale per permettere ai rossoneri di fare il salto di qualità a centrocampo. Fernandes non è un giocatore “a buon mercato”, quella del Benfica è una bottega molto cara e ce ne si è potuti accorgere con il passaggio a cifre stratosferiche di Joao Felix all’Atletico Madrid. Ma in questo caso le distanze tra domanda ed offerta non sarebbero enormi: una valutazione di poco superiore ai 30 milioni di euro da parte del club di Lisbona, mentre il Milan ha quest’anno come tetto per i cartellini, imposto da Gazidis ed Elliot, 25 milioni di euro. Con i bonus l’affare potrebbe andare a compimento e per Giampaolo si tratterebbe davvero di un colpo niente male.

Calciomercato Milan News, Di Marzio: “Bennacer? Tutto fermo…”

Il calciomercato del Milan vive però una fase di stallo relativamente ad alcune trattative che erano state segnalate come ormai in chiusura. Gianluca Di Marzio dalle colonne del suo sito ha spiegato come, dopo aver chiudo per Krunic, il doppio colpo con l’Empoli che dovrebbe portare in rossonero anche Bennacer non sia stato ancora definito nei dettagli: “Per il Milan è in una fase di standby la trattativa per Bennacer. Dopo aver trovato l’accordo con l’Empoli per 16 milioni, i rossoneri stanno ora valutando e non hanno ancora trovato l’intesa con gli agenti del centrocampista algerino.” Bennacer in questo momento è impegnato in Egitto per la Coppa d’Africa, pronto ad affrontare con la sua Algeria il quarto di finale contro la Costa d’Avorio: probabilmente quando il calciatore avrà terminato con l’impegno in Nazionale si potrà trattare direttamente con lui l’ingaggio e definire il trasferimento.

