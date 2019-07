GEDSON FERNANDES AL MILAN?/ Il nuovo Pogba del Benfica per la mediana di Giampaolo

Gedson Fernandes-Milan, i rossoneri non perdono di vista il talento di proprietà Benfica. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione sull’obiettivo per la mediana: «Il Milan comunque non intende fermarsi e un altro possibile obiettivo per il centrocampo è Gedson Fernandes: è stato fatto un sondaggio con il Benfica per il classe ’99. Trattare col club portoghese non è semplice ma si ragiona sulla fattibilità di questa operazione». Un calciatore che piace molto alla dirigenza rossonera, paragonato in patria a Paul Pogba e considerato il suo ideale erede. E il Diavolo non è l’unico club sulle tracce del ventenne: negli scorsi mesi si è parlato di un forte interesse della Juventus, con il direttore sportivo Fabio Paratici suo grande ammiratore. Risale ad un anno fa, invece, l’interesse della Roma: la stampa portoghese parlò di una offerta da 20 milioni di euro inoltrata da Monchi al Benfica, proposta rispedita al mittente. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

GEDSON FERNANDES-MILAN, MALDINI E BOBAN AL LAVORO

Gedson Fernandes è il nome nuovo per il centrocampo del Milan. Dopo aver chiuso l’operazione Rade Krunic, i rossoneri sono pronti a mettere le mani su Ismael Bennacer ma non solo: Paolo Maldini e Zvonimir Boban sono al lavoro per consegnare al tecnico Marco Giampaolo innesti giovani e di qualità per la mediana. Fari puntati, dunque, sul classe 1999 di proprietà Benfica: mezzala offensiva e all’occorrenza trequartista, il ragazzo nato a Sao Tomè e Principe ha raccolto 34 presenze nell’ultime stagione tra Liga Nos, Champions ed Europa League, evidenziando qualità di altissimo livello e ampi margini di miglioramento. La dirigenza del Diavolo ha avviato i contatti con la dirigenza lusitana, ma Sky Sport sottolinea che si tratta di un discorso decisamente complicato…

GEDSON FERNANDES AL MILAN, TENTATIVO COL BENFICA

Registrato ieri un contatto tra Milan e Benfica per parlare del futuro di Gedson Fernandes, con la dirigenza rossonera che ha effettuato un sondaggio anche con l’entourage del ventenne per verificare la disponibilità. Un’operazione complicata, dicevamo: sarà infatti difficile strappare al Benfica un talento del calibro di Gedson, che ha una clausola rescissoria da 120 milioni di euro. La società lusitana valuta al momento il cartellino tra i 50 ed i 60 milioni di euro. Ma attenzione al discorso uscite in casa Milan: in caso di cessioni remunerative, Maldini e Boban potrebbero decidere di investire per il centrocampista portoghese. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, con il Diavolo che vuole recitare un ruolo da protagonista in questo calciomercato estivo. E Gedson Fernandes fa gola, eccome…



© RIPRODUZIONE RISERVATA