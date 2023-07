CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Tutto fatto per Pulisic. Sfuma Taremi, va in Arabia (12 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DOPO PULISIC A CHI TOCCA?

Il Milan è entrato ufficialmente nella nuova stagione con il raduno a Milanello, dove i tifosi hanno avuto l’opportunità di vedere per la prima volta i tre nuovi colpi di calciomercato: Sportiello, Loftus-Cheek e Romero, impegnati sui campi del centro sportivo di Carnago. L’entusiasmo dei tifosi è palpabile e la richiesta di ulteriori rinforzi alla dirigenza è stata chiara. E l’attesa per nuovi arrivi è destinata a finire presto, perché il prossimo colpo è in arrivo: Christian Pulisic. Il talentuoso attaccante statunitense, con passaporto croato, è atteso in Italia oggi, mercoledì 12 luglio.

Calciomercato Milan News/ Il nodo extracomunitario porta ad un bivio: Chukwueze o Taremi (11 luglio 2023)

Il suo arrivo è previsto per la mattinata, seguito dalle visite mediche nel corso della giornata, che rappresentano l’ultimo passo prima della firma con i rossoneri. L’operazione è stata conclusa dal Milan nei giorni scorsi, raggiungendo un accordo con il Chelsea per una cifra di circa 20 milioni di euro, inclusi i bonus. Pulisic ha sempre dato la priorità al Milan, rifiutando anche l’interesse del Lione, e firmerà un contratto di quattro anni con il club milanese. Le ultime ore di attesa sono cariche di aspettative, poiché la nuova avventura di Pulisic a Milano sta per iniziare.

Calciomercato Milan News/ Daniel Maldini saluta, per Reijnders trattativa bloccata! (lunedì 10 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SFUMA L’IDEA TAREMI

Nel frattempo, altri movimenti di mercato sono in corso. Il Milan sta studiando una nuova offerta per Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar, con il club olandese che rimane saldo sulla richiesta di 25 milioni di euro. Allo stesso tempo, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’attaccante Mehdi Taremi è nel mirino dell‘Al Hilal, che gli ha proposto un contratto triennale da 15 milioni di euro a stagione. Il giocatore del Porto sembra essere pronto a lasciare l’Europa e ad accettare l’offerta che potrebbe rappresentare un’occasione unica nella sua carriera. Questo sviluppo potrebbe portare il Milan a dover guardare ad altri obiettivi di calciomercato per rinforzare l’attacco, come Scamacca e Morata.

Calciomercato Milan news/ Da Morata a Taremi: si cerca il centravanti (8 luglio 2023)

Il tecnico Stefano Pioli ha già espresso il desiderio di aggiungere almeno un altro attaccante alla rosa per la prossima stagione, in modo da poter sostituire al meglio Olivier Giroud nei momenti cruciali. La scelta iniziale del Milan era caduta su Taremi, ma l’attaccante sembra ormai indirizzato verso l’Arabia Saudita e l’Al Hilal, che gli ha offerto un contratto fino al 2026 con un ingaggio annuale di 15 milioni di euro netti. Pertanto, l’ipotesi di vedere Taremi in Serie A sembra svanire, lasciando il Milan alla ricerca di nuove soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA