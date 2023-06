Calciomercato Milan News/ Valverde, idea folle ma non impossibile! Summit per Chukwueze (14 giugno 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TENTATIVO PER VALVERDE?

Federico Valverde era già sulla lista dei desideri del calciomercato Milan, e non solo dei rossoneri. Centrocampista moderno, capace di giocare anche come esterno nel tridente, l’uruguaiano potrebbe davvero lasciare il Real Madrid? La risposta è affermativa, perché i blancos hanno appena ufficializzato il grande colpo Jude Bellingham. Il giovane inglese, voluto da tutta Europa, ha firmato per il club di Carlo Ancelotti: quasi inevitabile pensare che uno in mezzo partirà, anche se non per la questione economica (che conta) per quella numerica, perché tra Luka Modric e Toni Kroos stazionano i giovani Aurélien Tchouamény e Eduardo Camavinga – per quanto ora faccia il terzino – che rischiano tanta panchina.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si lavora per blindare Maignan. In attacco avanza Thuram (13 giugno 2023)

Poi, appunto, Valverde: forse Ancelotti farebbe a meno di venderlo, ma bisogna considerare che Modric sceglierà da solo il suo futuro e Kroos, per quanto critico nei confronti del nuovo acquisto, non sembra in odore di cessione; dunque, Valverde potrebbe permettere al Real Madrid di fare cassa. Il Milan ci stava pensando già in passato, ora potrebbe tornare su di lui: certo i rossoneri hanno praticamente chiuso per Daichi Kamada e non siamo troppo lontani da quel profilo di calciatore versatile, ma averne due di grande livello in rosa sarebbe solo un ben per Stefano Pioli. Colpo tutt’altro che semplice, ma vedremo…

Calciomercato Milan news/ Loftus-Cheek: con Maldini era fatta, ora cosa succederà? (9 giugno 2023)

SI AVVICINA CHUKWUEZE

Intanto, potrebbe essere vicino il colpo di calciomercato Milan per l’esterno offensivo: qui si parla di Samuel Chukwueze, il nigeriano che gioca nel Villarreal e per il quale Geoffrey Moncada ha avuto un summit incontrando gli agenti. Bisogna valutare le pretese economiche del club spagnolo, trovare un eventuale accordo con il calciatore – che gradirebbe la destinazione rossonera – e poi chiudere beffando la concorrenza: Chukwueze, nello scacchiere tattico del Milan di Stefano Pioli, andrebbe di fatto a prendere il posto di Alexis Saelemaekers, che potrebbe restare per fornire una valida alternativa al suo allenatore (a quel punto bisognerebbe capire quale sarà il futuro di Junior Messias, i cui spazi sarebbero inevitabilmente ridotti).

Calciomercato Milan News/ Questione di giorni per Kamada, quale futuro per De Ketelaere? (8 giugno 2023)

È curioso notare come il Villarreal riguardi due affari di calciomercato per il Diavolo: va infatti specificato che Paolo Maldini e Frederic Massara avevano messo nel mirino il ventunenne senegalese Nicolas Jackson, altro elemento del Submarino Amarillo. Il loro licenziamento ha troncato sul nascere i contatti; Jackson ora è cercato dal Chelsea che lo considera un piano B rispetto a Victor Osimhen, invece il Milan ha cambiato obiettivo rimanendo però in casa del Villarreal. Chukwueze potrebbe realmente arrivare, come già specificato l’affare di calciomercato non sarà immediato ma si potrebbe chiudere anche in tempi non lunghissimi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA