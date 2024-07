Calciomercato Milan News/ Virata su Pavlovic per la difesa, idea Jhon Durán per l’attacco (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN: VIRATA SU PAVLOVIC PER LA DIFESA

I piani di calciomercato del Milan potrebbero cambiare in virtù della duttilità di Pierre Kaluli, che può giocare al centro della difesa e come terzino. La società rossonera da tempo sta discutendo col Tottenham di Emerson Royal, ma ora potrebbe decidere di virare su un difensore centrale, nello specifico su Strahinja Pavlovic. Il Milan potrebbe già contare sul via libera del giocatore, che ha detto sì all’offerta di 1,5 milioni di euro fino al 2027, ma va trovato l’accordo di calciomercato con il Salisburgo, che ne detiene il cartellino.

Attualmente la distanza tra le parti è ampia: la richiesta del club austriaco è di 30 milioni di euro, mentre l’offerta del Milan arriva a 20 milioni. Dunque, ballano circa 10 milioni di euro. Ma il club rossonero potrebbe salire a 22 milioni di euro. Peraltro, in questo modo verrebbe fatto un solo investimento in difesa, potendo appunto contare sulla duttilità di Kalulu, che può essere spostato dalla fascia alla parte centrale della difesa a seconda delle necessità di mister Fonseca.

CALCIOMERCATO MILAN: IDEA DURAN, REBUS RABIOT

Per quanto riguarda l’attacco, sembra una questione di tempo l’arrivo di Alvaro Morata: il Milan aspettava solo la finale degli Europei 2024 per aprire le porte di Milanello all’attaccante spagnolo, chiamato a raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Eppure, nelle ultime ore le voci di calciomercato sul Milan indicano anche la pista Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky, sono in ribasso le quotazioni di Depay, mentre resta viva la pista che porta a Tammy Abraham della Roma. Comunque, c’è pure un’altra opzione, cioè Jhon Durán, centravanti colombiano classe 2003 dell’Aston Villa che però piace anche al West Ham.

Il giornalista Niccolò Ceccarini, facendo il punto di calciomercato sul Milan, è tornato sull’ipotesi Todibo del Nizza, pallino della Juventus e del West Ham, spiegando che il problema è rappresentato dalla richiesta del club francese. Occhi puntati su Rabiot, a cui la Juventus ha offerto 7,5 milioni di euro più bonus, ma il francese non ha risposto e, quindi, il Milan è pronto a sfidare gli altri club interessati, come Roma, Real Madrid, Liverpool e Galatasaray.











