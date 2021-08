CALCIOMERCATO MILAN/ Pres.Bordeaux: “Lavoriamo per l’addio di Adli, altrimenti…”

CALCIOMERCATO MILAN, PRES.BORDEAUX PARLA DI ADLI

Il Milan sembra aver individuato in Yacine Adli l’obiettivo principale per questa fase del calciomercato estivo. Il centrocampista francese gioca attualmente nel Bordeaux e proprio il presidente del club transalpino, il patron Gerard Lopez, ha parlato del suo calciatore in conferenza stampa a margine della presentazione di Pembélé dichiarando: “Adli al Milan? C’è interesse di tutte le parti. Se saremo d’accordo, sarà considerato fatto. Altrimenti, saremo molto felici di mantenere Yacine”. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sportitalia il Milan non avrebbe ancora trovato l’intesa con i Girondini riguardo alle cifre del trasferimento che però dovrebbe comunque andare in porto anche grazie alla volontà stessa del calciatore di approdare a Milanello, come dimostrato pure dai contatti che avrebbe avuto con il difensore milanista Kalulu, suo ex compagno nella Nazionale francese.

Calciomercato Milan/ Non solo Napoli, concorrenza per Bakayoko

CALCIOMERCATO MILAN, SI CERCA ANCORA UN TREQUARTISTA

L’eventuale arrivo di Adli non soddisferebbe però completamente il Milan che vorrebbe ancora trovarsi un nuovo trequartista entro la chiusua della finestra di calciomercato. I rossoneri proseguono la preparazione in vista degli impegni ufficiali ma non hanno ancora a disposizione un giocatore in grado di sopperire al vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, passato ai cugini dell’Inter a parametro zero a inizio luglio. Nell’elenco dei possibili candidati rimane Nikola Vlasic, di proprietà del CSKA Mosca. Il croato è in uscita dai russi come avrebbe confermato anche il suo stesso agente, il procuratore Tonchi Martic, in un’intervista rilasciata a Sport24: “Le parole del papà di Vlasic? Al momento sto lavorando al trasferimento di Nikola, è tutto quello che posso dire al momento.” Tr le altre piste seguite dal Milan rimane in piedi quella che porterebbe ad Hakim Ziyech del Chelsea.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Candreva in extremis se parte Samu CastillejoCalciomercato Milan/ Il Cagliari si fa avanti per Tommaso Pobega

© RIPRODUZIONE RISERVATA