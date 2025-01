CALCIOMERCATO MILAN NEWS: IPOTESI VLAHOVIC?

Il calciomercato Milan può pensare in grande stile, almeno per il momento: l’arrivo di Sergio Conceiçao e l’immediata vittoria della Supercoppa Italiana hanno portato entusiasmo nell’ambiente, vero che poi il Milan ha pareggiato contro il Cagliari in campionato, a San Siro, ma intanto c’è materiale per provare a ripensare alla squadra non solo del futuro ma anche del presente. Un nome circolato per l’attacco è quello di Dusan Vlahovic: lo hanno fatto Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano che hanno tenuto a specificare come attualmente non si parli di una trattativa o anche solo di contatti, ma di un’ipotesi che potrebbe presto nascere.

Il Milan ha sicuramente bisogno di un attaccante, Vlahovic è in scadenza con la Juventus nel 2026 e per ora non si parla di rinnovo, anzi anche a causa delle sue prestazioni e per il timore di perderlo a parametro zero le parti sarebbero lontane: per questo motivo il Milan potrebbe provare a bruciare la concorrenza della Premier League, l’attaccante serbo resterebbe in un campionato come la Serie A nel quale potrebbe tornare protagonista e magari sarebbe stimolato dall’idea di giocare ancora con Alvaro Morata, che sia pure per soli sei mesi ha avuto al suo fianco nell’attacco della Juventus. Vedremo dunque se questa opzione di calciomercato potrà diventare una realtà già nelle prossime settimane, o magari per giugno.

WALKER ROSSONERO?

Un’altra intrigante ipotesi di calciomercato Milan riguarda Kyle Walker: l’esperto difensore del Manchester City e della nazionale inglese non è stato convocato nella partita di FA Cup che i Citizens hanno vinto 8-0 contro il Salford, squadra dei sobborghi di Manchester controllata con alcune quote da ex leggende dello United. Pep Guardiola ha spiegato che la volontà di Walker è quella di lasciare il club, motivo per cui non è stato impiegato nella recente partita di coppa e si sta cercando una soluzione per il suo addio, tra le squadre interessate al suo acquisto ci sarebbe il Milan anche se questa pare una opzione risalente a qualche settimana fa.

Sappiamo bene che i rossoneri avrebbero potuto vendere Fikayo Tomori e che la Juventus sembrava aver trovato un principio di accordo per l’inglese; poi è arrivato Sergio Conceiçao che ha cambiato le gerarchie della sua difesa, giocando con la linea alta Tomori diventa indispensabile e dunque il suo addio si è allontanato. Tuttavia Walker, che nasce terzino destro ma potrebbe giocare anche al centro (anche se più in una difesa a tre) potrebbe portare un bel bagaglio di esperienza e certamente è abituato ad avanzare il suo raggio di azione almeno come impostazione della linea difensiva; a quel punto anche Tomori potrebbe realmente partire, un bell’intreccio di calciomercato che potrebbe diventare concreto.