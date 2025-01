Calciomercato Monza News: Mergim Berisha il nome per l’attacco

Il calciomercato Monza lavora per dare a Salvatore Bocchetti dei nuovi giocatori che possano aiutarlo nell’impresa di raggiungere la salvezza a fine stagione o almeno tentare di riuscirci avvicinandosi il più possibile, nonostante Adriano Galliani avesse dichiarato che i migliori giocatori sarebbero rimasti per salvare la sua squadra, nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità del passaggio di uno dei protagonisti della squadra, Milan Djurić attaccante bosniaco che in 18 presenze aveva realizzato 4 gol e 1 assist, è stato ceduto al Parma, diretta concorrente del Monza per la lotta salvezza, per 1,5 milioni circa andando a dare a Pecchia un’alternativa a Bonny.

Calciomercato Juventus/ È fatta per Renato Veiga. Chelsea e Arsenal pensano a Vlahovic (23 gennaio 2025)

Ecco quindi che il primo obiettivo del calciomercato Monza è trovare un suo sostituto, un giocatore che possa garantire anche più gol del bosniaco per raggiungere la salvezza a fine stagione, il primo nome è quello di Mergim Berisha, attaccante tedesco di 26 anni in forza all’Hoffenheim che quest’anno ha disputato 11 partite e realizzato 1 gol e 1 assist, la squadra tedesca ha concluso l’acquisto di Gift Orban dall’Olympique Lyonnais e il suo ruolo nelle gerarchie della squadra si è abbassato, tanto che l’Hoffenheim sarebbe ora disposto a cedere Berisha anche in prestito fino al termine della stagione con il diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salvezza, intorno agli 8 milioni.

Calciomercato Napoli/ Idea Disasi per la difesa. Piacciono anche Mancini e Comuzzo (23 gennaio 2025)

Calciomercato Monza News: l’asse con il Como per Andrea Belotti e Luca Mazzitelli

Un altro nome per l’attacco è uno che il calciomercato Monza aveva già seguito la scorsa sessione invernale e anche in quella dell’estate passata senza riuscire però mai ad assicurarsi il giocatore, si tratta di Andrea Belotti, attaccante ormai trentunenne che il Como ha acquistato quest’estate e che sembrava dover essere uno dei punti fermi su cui i lariani avrebbero costruito la squadra, in realtà questo non è successo e nonostante abbia collezionato 17 presenze spesso queste sono arrivate dalla panchina e il suo contributo è stato solo di 2 gol. Il Como potrebbe quindi già salutare Belotti in favore del Monza che lo acquisterebbe o a titolo definitivo per pochi milioni o in prestito con diritto di riscatto, formula che Galliani preferirebbe.

Calciomercato Milan/ Fatta per Walker. Gimenez apre ai rossoneri (23 gennaio 2025)

Per il calciomercato Monza si sta prefigurando anche un clamoroso ritorno di un centrocampista visti i lunghi infortuni di Pessina e Gagliardini, il nome è quello di Luca Mazzitelli passato per Monza nella stagione 2021/2022 e che il Como ha acquistato questa estate dal Frosinone, il calciatore però non è stato impiegato molto da Cesc Fabregas, solo 11 presenze nelle quali però a trovato 1 gol e 1 assist, che gli ha preferito altri giocatori. Mazzitelli ha chiesto quindi la cessione e potrebbe tornare a Monza in prestito fino alla fine dell’anno, la trattativa non è difficile da concludere ma il lavoro insieme a quella di Belotti potrebbe allungare i tempi necessari per portare a Monza il centrocampista.