Galliani e Monza obiettivo salvezza: il traguardo da raggiungere a fine stagione

La prima metà di stagione ha visto il Monza ultimo in classifica con soli 10 punti e con il cambio di un allenatore arrivato due giornate fa, con Alessandro Nesta esonerato in favore di Salvatore Bocchetti. Per Adriano Galliani e Monza obiettivo salvezza rimane e come ha ribadito lo stesso Amministratore Delegato del club lombardo oggi prima dell’Ingresso all’Assemblea di Lega Serie A, la stessa rosa, con però l’aggiunta di Colpani e Palladino in panchina, nella prima metà dello scorso anno aveva ottenuto 25 punti, che ora Galliani chiede di ottenere nel girone di ritorno. “Devono provare a riuscire a fare 25 punti nel girone di ritorno. Questo è l’obiettivo”.

Galliani ha poi parlato del mercato in particolare quello in uscita confermando che nessun procuratore lo ha contattato per confidargli che il suo assistito volesse lasciare la squadra non sentendosi più di lottare per la salvezza. Alla specifica domanda su Pablo Marì però, primo indiziato per lasciare il Monza, ha confermato di aver parlato con il suo procuratore ma ha cercato di sviare le voci di mercato dicendo che con i procuratori si parla sempre. “Sto un po’ parlando, vediamo cosa succede. Con i procuratori si parla in generale, questi poi sono i loro mesi per andare a caccia…”

Galliani e Monza obiettivo salvezza: il prossimo futuro del club

Galliani e Monza obiettivo salvezza rimane il principale della stagione e il mercato di riparazione è sempre stato il territorio dove il condor, soprannome attribuito all’Amministratore Delegato dai tempi del Milan, ha lavorato per portare giocatori che rafforzassero le sue squadre e gli permettessero di raggiungere i suoi obiettivi. Ad una specifica domanda Galliani ha confermato di star lavorando per qualche colpo in entrata ma ha smentito che si tratti di Lorenzo Insigne, che ha espresso il desiderio di lasciare Toronto e di tornare in Europa. “Mai sentito, non so chi ha messo in giro questa voce. A parte che ha un ingaggio fuori portata”.

La prossima gara di campionato vedrà scontrarsi il Monza con il suo passato ovvero il suo ex allenatore Raffaele Palladino, passato in estate alla Fiorentina, e Galliani ha dichiarato che accoglierà con affetto il mister e che lo ringrazierà per due anni magnifici e di grande livello con il Monza, ma che allo stesso tempo lui dovrebbe essere ringraziato per averlo scoperto. Galliani ha poi ribadito per i suoi tifosi che lo scorso anno ha fatto di tutto per trattenere il mister ma che la sua scelta finale è stata un’altra. “L’anno scorso ho corteggiato Palladino molto più di mia moglie ma non sono riuscito a trattenerlo…”