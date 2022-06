Calciomercato Monza News/ Visite mediche per Carboni, interesse per Pereyra

CALCIOMERCATO MONZA: CARBONI VERSO LA FIRMA

Il calciomercato Monza è scatenato: la presenza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi era naturalmente una garanzia come si era già visto nelle stagioni precedenti, in più il primo campionato di sempre in Serie A ha portato una ventata di grande entusiasmo e ora la società brianzola sta infiammando le prime settimane della sessione estiva. Dopo le ufficialità di Andrea Ranocchia e Alessio Cragno, colpi non indifferenti per una neopromossa, sta per arrivare quella di Andrea Carboni: prima di iniziare le visite mediche il difensore si è detto contentissimo di questa nuova avventura, che per lui sarà a titolo definitivo.

Calciatore ancora giovane, arriva dal vivaio del Cagliari: l’esordio in prima squadra è avvenuto sotto la guida di Walter Zenga alla ripresa del campionato dopo il lockdown, nella stagione seguente Carboni è stato beneficiato dall’avvento di Leonardo Semplici che gli ha dato parecchia fiducia, ma è stato nella stagione appena conclusa che il difensore è riuscito a diventare un titolare fisso nel Cagliari, collezionando 30 presenze in Serie A. Ora per lui inizia il capitolo Monza: per i brianzoli è un ottimo affare che va a rafforzare il reparto difensivo della squadra.

SONDAGGIO PER PEREYRA

Non solo difesa, perché anche negli altri reparti il calciomercato Monza si sta dimostrando attivo. Sappiamo dell’interesse per Stefano Sensi per il quale c’è un braccio di ferro con il Torino, ma le ultime indiscrezioni riportano di un sondaggio per Roberto Pereyra. L’esperto argentino in Serie A ha giocato con l’Udinese e la Juventus, dopo l’esperienza con la Vecchia Signora e quattro stagioni al Watford ha fatto ritorno in Friuli e ha già collezionato 190 presenze in Serie A. A fare gola è il fatto che abbia il contratto in scadenza nel 2023; per questo motivo Pereyra piace a tante squadre del massimo campionato, che stanno provando a strapparlo all’Udinese ad un prezzo che potrebbe non essere pieno.

Tra queste squadre c’è anche il Monza, dove l’argentino avrebbe sicuramente un ruolo di primo piano: sarebbe anche interessante dal punto di vista tattico, perché questo calciatore sa agire sia come mezzala che sulla trequarti a supporto di uno o due attaccanti, e all’occorrenza può allargarsi sulla corsia. Sicuramente il progetto Monza può essere intrigante per rilanciarsi ed essere protagonista, da vedere però quali altre squadre si faranno concretamente avanti in questa sessione di calciomercato e cosa deciderà l’Udinese…











