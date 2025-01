CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PELLEGRINI SFUMA

La pista del calciomercato Napoli che avrebbe portato a Lorenzo Pellegrini sembra essere sfumata, sempre che sia mai esistita. I siti specializzati che raccontano le vicende dei partenopei si soffermano su quello che sarebbe stato il grande colpo: si era parlato nei giorni scorsi di un Napoli intenzionato a portare subito a casa Pellegrini sfruttandone il suo ruolo sempre minore nella Roma, addirittura si era riferito di un accordo su base triennale con il calciatore già pronto a fare le valigie nella sessione invernale. Poi è arrivato il gol nel derby, che Pellegrini ha iniziato come titolare, e le parole di Claudio Ranieri sulla voglia di essere protagonista contro la Lazio: tutto sfumato.

È chiaro che un Pellegrini che inizia e determina la stracittadina sia blindato, adesso da Napoli riferiscono che questa trattativa di calciomercato non ci sia mai stata: si parla di un Giacomo Raspadori che Antonio Conte starebbe provando come mezzala (ne ha discusso Ciro Venerato a La Domenica Sportiva), dell’ingaggio pesante del numero 7 della Roma e della concorrenza di Scott McTominay, ragione questa che potrebbe togliere spazio a Pellegrini anche in una squadra partenopea che è impegnata solo nella corsa allo scudetto. Dunque, vera o no che fosse la pista, sembra proprio che il Napoli non affonderà sul calciatore cresciuto nel settore giovanile giallorosso.

SI AVVICINA DANILO

Nel frattempo il calciomercato Napoli si muove: lo scudetto è realmente alla portata e Antonio Conte, assecondato da Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis, ha la convinzione che con qualche innesto di valore si possa realmente arrivare sino in fondo e cucire il quarto tricolore della storia sul petto. Se Lorenzo Pellegrini forse non è mai stato un tentativo concreto, è troppo ghiotta l’occasione di portare a casa Danilo e strapparlo a una diretta concorrente come la Juventus: i bianconeri hanno già comunicato all’ormai ex capitano di essere fuori dal progetto, il Napoli non vede l’ora di abbracciarlo per puntellare una difesa nella quale si fanno i conti con l’infortunio di Alessandro Buongiorno.

A proposito: Conte avrebbe anche preso una decisione circa i due centrali di riserva. Uno sarebbe dovuto partire in questa sessione di calciomercato, e dovrebbe essere Rafa Marin che sostanzialmente non si è mai visto: come sostituto di Buongiorno rimarrà il più affidabile Juan Jesus, in più dovrebbe esserci appunto l’ingresso di Danilo. Rafa Marin invece proverà a rilanciarsi nel Como, dove Cesc Fabregas potrebbe provare a ritagliargli un posto da titolare per implementare la difesa nel tentativo di portare a casa quella che sarebbe una bellissima salveza, anche se qualcuno sostiene che i lariani avrebbero potuto fare di più.