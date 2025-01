CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: KVARATSKHELIA AL PSG A GENNAIO?

Il calciomercato Napoli è in subbuglio, perché Khvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare gli azzurri già a gennaio: la clamorosa notizia è stata lanciata dal quotidiano partenopeo Il Roma nell’edizione di oggi, giovedì 9 gennaio 2025, balzando subito al centro dell’interesse generale. Dietro a questo possibile addio immediato c’è il forte interesse del Psg, che non è di certo una novità, ma con la variabile che i transalpini avrebbero impresso un’accelerazione per acquistare subito il georgiano.

Per dare concretezza a questa ardita ipotesi che stravolgerebbe il calciomercato Napoli, il quotidiano aggiunge che l’intermediario Zaccardo, che aveva già avuto un ruolo nell’arrivo nel 2022 di Kvaratskhelia al Napoli, sta arrivando in Italia di rientro da Dubai per parlare con il direttore sportivo Giovanni Manna. Questo naturalmente non significa che l’addio sia certo, ma che la trattativa è entrata nel vivo e potrebbe anche portare a questo epilogo. D’altronde Kvaratskhelia non ha ancora rinnovato il suo contratto e il Psg ci prova quindi per averlo già in questa sessione di gennaio.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: FEDERICO CHIESA POSSIBILE SOSTITUTO

Naturalmente, se una simile operazione andasse in porto, per il calciomercato Napoli diventerebbe una priorità l’acquisto di un erede di Kvaratskhelia, che sempre secondo Il Roma potrebbe essere Federico Chiesa, che sta vivendo una stagione molto complicata al Liverpool e potrebbe quindi essere felice di fare ritorno in Italia. Il nome sarebbe gradito ad Antonio Conte, quindi anche da questo punto di vista l’affare con i Reds sarebbe perfettamente fattibile, anche se resterebbe da capire con quale formula.

Khvicha Kvaratskhelia e Federico Chiesa hanno in comune una stagione 2024-2025 fino a questo momento non particolarmente esaltante: per il georgiano del Napoli parliamo di diciassette presenze in campionato (diciannove compresa la Coppa Italia) con cinque gol e tre assist, numeri dignitosi ma dando sempre l’impressione di essere lontano dai livelli dell’anno dello scudetto di Luciano Spalletti. Quanto a Federico Chiesa, i numeri sono chiarissimi: appena quattro presenze e un assist in prima squadra con il Liverpool.

