Calciomercato Napoli News, la trattativa per Casadei

Il calciomercato Napoli si muove sempre alla ricerca di un centrocampista per offrire ad Antonio Conte alternative valide in quella zona di campo, per far rifiatare i titolari o per proporre soluzioni differenti per il centrocampo. Dopo l’ufficialità dello scambio di prestiti con il Cagliari tra Caprile e Scuffet, il Napoli si appresta a concludere l’affare con il Chelsea per il ritorno in Italia di nostro giovane talento, Cesare Casadei, trasferitosi a Londra nel 2022 per 15 milioni di euro ma che con i blues fatica a trovare spazio nonostante la guida di Enzo Maresca, con cui lo scorso anno a Leicester ha trovato numerose presenze.

Cesare Casadei in questi primi giorni di mercato era stato cercato da diverse squadre di Serie A su tutte il Torino che sembrava la favorita per acquisire le prestazioni del ragazzo, ma le richieste del Chelsea, non meno di 15 milioni, hanno rallentato la trattativa permettendo al Napoli di inserirsi e sorpassare i granata. Con l’addio di Folorunsho ormai certo verso la Fiorentina, la squadra partenopea ha bisogno di aggiungere un giocatore che abbia grandi doti tecniche ma che possa all’occorrenza anche giocare in mediana per impostare il gioco o rompere le azioni avversarie.

Calciomercato Napoli News, le possibili operazioni in uscita

Le attenzioni del calciomercato Napoli sono poi sulla difesa dove i possibili arrivi di Danilo e Renato Veiga, che andrebbero a rinforzare il pacchetto di difensori centrali e di esterni bassi, permetterebbero a Manna di lavorare in uscita con Rafa Marìn primo indiziato per lasciare la squadra in prestito. Il giovane difensore spagnolo ex Real Madrid non ha mai convinto Antonio Conte che lo ritiene ancora acerbo e non pronto per giocare come titolare nella sua difesa, tanto che dopo l’infortunio di Buongiorno gli è stato preferito Juan Jesus, e fino ad oggi ha collezionato solamente due presenze entrambe in Coppa Italia contro Palermo e Lazio, occasione in cui a detta di molti è stato uno dei peggiori in campo.

Rafa Marìn è stato acquistato questa estate a parametro zero dal Real Madrid dopo un’ottima stagione giocata in prestito al Deportivo Alavés con cui ha disputato quasi tutte le partite disponibili. L’idea alla base dell’acquisto era quella di portare un difensore giovane e con ottime capacità di impostazione di gioco e che potesse giocare sia in una difesa a due che soprattutto in una difesa a tre sia come centrale che come braccetto di destra, oltre che allungare il numero di difensori centrali a disposizione di Conte ed essere un’occasione a costo zero.