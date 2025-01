CALCIOMERCATO NAPOLI: COSA SERVE PER LO SCUDETTO

Attualmente il calciomercato Napoli non ha certamente bisogno di rivoluzionare la rosa: la presenza di Antonio Conte, come era prevedibile, ha portato in dote un’interessante campagna acquisti estiva perché, si sa, quando l’allenatore salentino si siede su una panchina chiede garanzie numeriche e di qualità. Il fatto che il Napoli sia primo in classifica (in compagnia dell’Atalanta) arrivando da un decimo posto la dice lunga su come la squadra abbia girato: questo è certamente merito anche degli acquisti, su tutti Scott McTominay che ha avuto un impatto straordinario sul Napoli, e in secondo luogo Alessandro Buongiorno che immediatamente ha riportato solidità a una difesa che aveva parecchio risentito dell’addio di Kim Min-Jae.

Calciomercato Napoli/ Raspadori può restare. Zerbin verso Venezia (30 dicembre 2024)

Qualcun altro forse ha reso al di sotto del par: Billy Gilmour ha avuto poco spazio perché Conte ha certezze granitiche a centrocampo, si può comunque dire che lo scozzese abbia fatto il suo quando è stato chiamato in causa. Rafa Marin non lo abbiamo mai visto, e questo a lungo andare potrebbe diventare un problema, soprattutto se le condizioni fisiche di Buongiorno dovessero peggiorare; il vero punto di domanda è Romelu Lukaku, che i suoi gol li ha garantiti ma forse meno di quanti il Napoli sperasse, e soprattutto tende a sparire in certi contesti. Dalla panchina non si alzano troppe garanzie, e anche qui bisognerebbe dire che Conte va per la sua strada: al momento ha ragione lui, a lungo andare sarà chiaramente un aspetto da valutare.

Calciomercato Napoli News/ Spunta la suggestione Chiesa, Raspadori verso l'addio (29 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, I POSSIBILI INNESTI PER CONTE

Ecco allora che a gennaio il calciomercato Napoli dovrebbe intervenire con acquisti mirati che possano aumentare numericamente le opzioni a disposizione di Conte: vero è anche che sembra di rivivere il triennio di Maurizio Sarri, quando i partenopei avevano operato nella sessione invernale ma poi i nuovi acquisti erano stati accantonati da un allenatore poco propenso al turnover. Conte a Napoli ha sostanzialmente dimostrato lo stesso: le alternative ci sono e una di queste, Giacomo Raspadori, ha risolto la difficile partita contro il Venezia. Per il momento potrebbe andare così visto che il campionato è l’unica competizione su cui puntare; tuttavia, nel rush di seconda metà di stagione il Napoli potrebbe pagare il fatto di non aver insistito su Giovanni Simeone e altri elementi.

Calciomercato Napoli News/ Due big della Roma nel mirino! (28 dicembre 2024)

Cosa serve al calciomercato Napoli? Sicuramente un vice di Romelu Lukaku che possa realmente alternarsi con il belga, poi un rinforzo vero in difesa e soprattutto a destra, dove bisogna sperare che Giovanni Di Lorenzo non abbia nemmeno un raffreddore. Forse anche un’alternativa a Stanislav Lobotka: lo slovacco è intoccabile ed è giusto così, Gilmour a tratti ha fatto vedere di poterlo brevemente sostituire ma, anche qui, il Napoli in questo momento sembra davvero troppo legato alla speranza che i titolari restino sani. Siccome potrebbe non essere sempre così, e per arrivare a maggio la strada è lunga, il calciomercato Napoli di gennaio potrebbe riparare a queste piccole lacune.