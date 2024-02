Calciomercato Napoli, le pagelle/ Voto 6.5, gli acquisti ci sono stati. Ora servono certezze

CALCIOMERCATO NAPOLI, GLI ACQUISTI: GLI AZZURRI CALANO IL POKER

Il calciomercato del Napoli in entrata è stato tra quelli più attivi. Sono stati ben quattro gli acquisti di gennaio degli azzurri. Il primo in ordine cronologico è stato Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana per tre milioni. Un inizio shock per lui con il cartellino rosso diretto arrivato dopo quattro minuti dal suo ingresso in campo con il Torino, ma sia contro la Fiorentina che con l’Inter ha offerto prestazioni più che sufficienti. Il secondo arrivo è quello di Hamed Traore Junior in prestito dal Bournemouth.

Gli azzurri hanno dovuto aspettare che l’ex Sassuolo guarisse dalla malaria che aveva contratto all’inizio di gennaio. Su di lui i dubbi sono incentrati sul fisico dato che nell’anno solare 2023 ha giocato appena poco più di 12 partite per via di vari infortuni. Chi invece è sceso spesso in campo convincendo è il terzo arrivo in casa Napoli ovvero Cyril Ngonge dal Verona: 18 milioni per convincere i gialloblu a cedere il proprio gioiellino. Infine è arrivato Leander Dendoncker dall’Aston Villa per rinforzare la difesa.

CALCIOMERCATO NAPOLI, LE CESSIONI: ELMAS VOLA IN GERMANIA

Il calciomercato del Napoli in uscita ha finanziato quello in entrata. Infatti la cessione di Eljif Elmas per 24 milioni al Lipsia ha offerto la possibilità ai club campione d’Italia di rivoluzionare la rosa con i 4 acquisti raccontati in precedenza. Il macedone lascia il capoluogo campano dopo aver vinto il terzo storico Scudetto e aver segnato gol importanti come quelli con l’Atalanta o nel 5-1 con la Juventus. Il poco spazio trovato da Elmas è stato il motivo principale di questa cessione a titolo definitivo al club tedesco.

Inoltre, il Napoli ha ceduto in prestito tre giocatori per collezionare minuti importanti. Alessandro Zanoli si è unito momentaneamente alla Salernitana mentre Alessio Zerbin, dopo la doppietta in semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina, è andato al Monza dopo che il Frosinone aveva quasi chiuso per lui. Infine nell’ultimo giorno di mercato Gianluca Gaetano, protagonista di un gol e nove partite quest’anno, è finito al Cagliari anch’esso fino al termine dell’attuale stagione.

PAGELLA NAPOLI, GIUDIZIO FINALE SUL CALCIOMERCATO: DUBBI DA SCACCIARE

Il calciomercato del Napoli necessita di un’analisi approfondita. Sulla carta gli azzurri si sono senza dubbio rinforzati: la cessione di un dodicesimo uomo come Elmas è stata la chiave per portare sotto il Vesuvio giocatori che in ogni ruolo possono dire la propria. Dendoncker darà una mano in difesa, Ngonge e Traore galleggeranno tra la trequarti e l’attacco mentre Mazzocchi darà a Mazzarri un’alternativa sulla fascia. Il mezzo voto in meno al 7 pieno che il Napoli avrebbe meritato alla luce di tutto ciò è stato dato per mancanza di certezze.

Come abbiamo detto in precedenza, Traore il talento l’ha dimostrato in Italia già al Sassuolo, ma i vari problemi fisici lo rendono un’incognita. Per Dendoncker bisognerà vedere il suo adattamento in Italia, situazione che non riguarda Mazzocchi e Ngonge che arrivano proprio dalla Serie A. Ad abbassare il voto c’è anche inevitabilmente il mancato acquisto di Nehuan Perez: sembrava fatta per il centrale difensivo dell’Udinese, salvo poi saltare tutto senza regalare a Mazzarri il colpo decisivo per la difesa. Voto 6.5.











