CALCIOMERCATO NAPOLI, INTERESSE PER NERES

Il calciomercato Napoli spinge per David Neres. L’esterno del Benfica, con un passato importante all’Ajax, sembra esser il maggior indiziato per completare l’attacco degli azzurri, in particolar modo dopo la cessione di Lindstrom.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la squadra portoghese ha chiesto 25 milioni per la cessione del giocatore. I partenopei sarebbero interessati al giocatore, ma solo con la formula del prestito con diritto di riscatto, la stessa con cui ha ceduto l’ex Francoforte.

Perché Neres potrebbe essere l’acquisto giusto per il Napoli? Il calciatore potrebbe giocare sia a sinistra, nel caso dovesse riposare Kvaratskhelia, sia a destra. È inoltre molto abile nell’uno contro uno, come spiega il quotidiano, tutte prerogative dell’attaccante ideale per il tecnico pugliese.

CALCIOMERCATO NAPOLI, RESTYLING DIFENSIVO

Il calciomercato Napoli in difesa è stato tra i più attivi di Serie A. Gli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno hanno rivoluzionato un reparto che aveva necessariamente bisogno di un restyling: il reparto difensivo azzurro era il secondo peggiore delle prime undici squadre di Serie A.

Ostigard è stato convinto e si aggregherà al Rennes per sette milioni, un acquisto che libera così un esubero dalla lunga lista fatta da Conte sui giocatori che non fanno più parte del progetto azzurro. In questo elenco anche Gaetano, Simeone, Juan Jesus e così via.

Chi invece sembra destinato a rimanere a Napoli è Natan. Il difensore brasiliano, impiegato anche da terzino nel pieno dell’emergenza dell’anno scorso, è piaciuto a Conte per la sua grinta e cattiveria agonistica dunque rifiutata la richiesta d’informazioni del Verona.