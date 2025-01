Calciomercato Napoli News: primo addio in difesa

Il calciomercato Napoli si muove velocemente negli affari in uscita e non solo per quello di Kvaratskhelia in direzione Paris Saint Germain, sarebbe infatti ormai tutto fatto per l’addio di un difensore arrivato nella finestra di calciomercato estiva e anche un altro attaccante è pronto a fare le valige per trovare più spazio in un’altra squadra. Il primo è il caso di Rafa Marin, difensore spagnolo arrivato in estate a parametro zero dal Real Madrid dopo l’ottima stagione con l’Alaves e che sembrava potesse essere un innesto importante per la difesa di Antonio Conte, potendo ricoprire la posizione di centrale sia in una difesa a tre che con un solo altro compagno.

L’allenatore però non è mai stato convinto dal ragazzo nato nel 2002 e lo ha impiegato solo in 2 occasioni nelle gare di Coppa Italia, con l’arrivo ormai sicuro di Danilo, si sta solo aspettando l’accordo con la Juventus per la sua rescissione, e il possibile arrivo di Skriniar, che potrebbe essere inserito nella trattativa di Kvaratskhelia, Marin ha deciso di trovarsi un’altra squadra per ritrovare minutaggio e per dimostrare a Conte di essere pronto per giocare. Ecco quindi che il difensore andrà in prestito fino a fine anno al Villarreal, squadra che sta lottando per un posto in Europa League e che quindi può essere una buona vetrina per Marin che però partirà comunque dietro nelle gerarchie.

Calciomercato Napoli News: trattative in attacco

Un altro giocatore che nel calciomercato Napoli potrebbe lasciare la squadra in prestito in questo finestra di mercato è Cyril Ngonge, arrivato lo scorso gennaio dopo un’ottima prima metà di campionato con l’Hellas Verona, il belga classe 2000 non è mai entrato prepotentemente nelle rotazioni azzurre ed è sempre stato alle spalle di Kvaratskhelia. Nonostante l’addio del georgiano il possibile arrivo di un nuovo esterno e l’esplosione di David Neres anche sulla fascia sinistra hanno chiuso definitivamente le porte a Ngonge che ora cerca una nuova squadra.

Su Ngonge si sono fatte sentire interessate diverse squadre di Serie A tra cui Venezia, che sta cercando un attaccante per aumentare le sue chance di salvezza e ha messo gli occhi anche su Eldor Shomurodov della Roma, Hellas Verona, che vorrebbe far tornare il belga dove ha disputato le sue migliori partite, Monza, che con il cambio di allenatore cerca giocatori con le sue caratteristiche per il reparto offensivo, e la Fiorentina che potrebbe lasciar andare Kouame e potrebbe sostituirlo con il prestito di Ngonge.